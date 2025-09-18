Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a atras atenția asupra importanței parolelor în protejarea datelor personale și financiare într-o lume digitală în care majoritatea activităților se desfășoară online, inclusiv e-mail, rețele sociale, aplicații bancare și magazine online.

Specialiștii DNSC subliniază că mulți utilizatori folosesc aceeași parolă pentru mai multe conturi, ceea ce reprezintă un risc major: dacă un cont este compromis, atacatorii pot accesa rapid și celelalte conturi asociate.

„Într-o lume digitală în care aproape fiecare aspect al vieții noastre este legat de conturi online — e-mail, rețele sociale, aplicații bancare, magazine online — parolele devin cheia care protejează datele noastre personale și financiare. Din păcate, mulți utilizatori reutilizează aceleași parole pe platforme multiple. Această practică este extrem de riscantă: odată ce un cont este compromis, atacatorii pot folosi aceeași parolă pentru a accesa rapid și celelalte conturi asociate”, a informat DNSC într-o postare realizată pe Facebook.

Pentru a preveni astfel de situații, este recomandat ca fiecare cont să aibă o parolă unică și complexă, să se evite parolele simple sau evidente, să se folosească un manager de parole pentru securizarea lor și să se activeze autentificarea cu doi factori (2FA) oriunde este posibil.

„Ce poți face pentru a te proteja? Creează parole unice și complexe pentru fiecare cont. Evită parole simple sau evidente, precum „parola123” sau „abcd1234”. Folosește un manager de parole pentru a le gestiona în siguranță. Activează autentificarea cu doi factori (2FA) oriunde este posibil”, au conchis specialiștii.

În încheiere, DNSC subliniază că parolele puternice sunt esențiale pentru protecția datelor personale și financiare și avertizează utilizatorii să nu le subestimeze. Reutilizarea parolelor facilitează atacurile de tip „credential stuffing”, în care infractorii folosesc combinații de email și parolă obținute dintr-o breșă de securitate pentru a pătrunde în alte conturi. Aceste atacuri sunt adesea automate și rapide, ceea ce crește semnificativ riscul de fraudă, furt de identitate sau pierderi financiare.

Astfel, folosirea aceleiași parole reduce controlul asupra securității personale, deoarece utilizatorul nu poate izola efectele unui atac asupra unui singur cont. Mai mult, compromiterea unui cont poate afecta și reputația profesională sau socială, în cazul în care conturile de e-mail sau rețelele sociale sunt folosite abuziv.

Postarea poate fi vizualizată aici.