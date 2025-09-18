Fabrica Coca-Cola din Timișoara a împlinit 30 de ani de activitate și a marcat această aniversare printr-o investiție strategică în sustenabilitate, inaugurând primul parc fotovoltaic din rețeaua Sistemului Coca-Cola din România, în valoare de 5 milioane de lei.

Povestea fabricii a început în 1993, când primele sticle de Coca-Cola au ajuns pe piața locală, iar succesul și rezultatele echipei au determinat compania să construiască aici o unitate de îmbuteliere modernă, inaugurată oficial în 1995.

De atunci, fabrica a devenit un reper de excelență tehnologică, beneficiind de investiții continue care au transformat-o într-un hub strategic pentru grupul Coca-Cola HBC. În prezent, unitatea produce anual aproximativ 284 milioane de litri de băuturi, exportând către 15 țări și utilizând procese complet automatizate și tehnologii digitale de ultimă generație.

Cornel Cărămizaru, General Manager Coca-Cola HBC România, a transmis că fabrica reprezintă un exemplu de reziliență, inovație și spirit de echipă, subliniind că, timp de trei decenii, pasiunea și profesionalismul angajaților au susținut creșterea continuă și sustenabilă a unității.

Investiția în parcul fotovoltaic are o valoare totală de 5 milioane de lei, dintre care aproximativ 1,5 milioane de lei, adică 47% din costurile eligibile pentru construcție, echipamente și panouri, au fost acoperiți printr-un grant obținut din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene.

Noua instalație va acoperi aproximativ 20% din necesarul anual de electricitate al fabricii și va reduce emisiile de CO₂ cu aproape 1.200 de tone pe an.

Cărămizaru a explicat că această inițiativă reflectă angajamentul companiei pentru un viitor mai verde și pentru atingerea obiectivului Coca-Cola HBC de a reduce la zero net emisiile pe întregul lanț de valoare până în 2040, demonstrând că dezvoltarea economică și grija pentru mediu pot merge mână în mână.

„Această fabrică este un exemplu de reziliență, inovație și spirit de echipă. De trei decenii, Timișoara demonstrează că pasiunea și profesionalismul oamenilor săi pot susține o creștere continuă și sustenabilă. Această investiție este o dovadă clară a angajamentului nostru pentru un viitor mai verde și pentru atingerea obiectivului Coca-Cola HBC de a reduce la zero net emisiile pe întregul lanț de valoare, până în 2040. Parcul fotovoltaic din Timișoara este o soluție sustenabilă care ne permite să producem local, mai responsabil”, spune Cornel Cărămizaru.

Sistemul Coca-Cola, prezent pe piața românească de 34 de ani prin companiile Coca-Cola România și Coca-Cola HBC România, continuă să aibă un impact semnificativ asupra economiei naționale. În 2024, valoarea adăugată generată a fost de 911 milioane de euro, echivalentul a 0,26% din PIB, dintre care 502 milioane de euro reprezintă contribuția lanțului de valoare la bugetul de stat.

Mark Docherty, General Manager Coca-Cola România, a arătat că pentru fiecare euro cheltuit pe produsele companiei, 64 de cenți rămân în economia națională prin salarii, taxe și investiții, subliniind că, deși Coca-Cola este un brand global, afacerea are un caracter profund local, fiind produsă în cele trei fabrici din Timișoara, Ploiești și Poiana Negrii.

Conform Studiului de Impact Socio-Economic pentru 2024, achizițiile de bunuri și servicii de pe piața românească au depășit 216 milioane de euro, iar 86% dintre furnizorii parteneri sunt locali.

Activitatea companiei susține aproximativ 20.700 de locuri de muncă directe și indirecte, dintre care 1.560 sunt angajați ai Sistemului Coca-Cola România, fiecare loc de muncă direct sprijinind în medie încă 12 pe lanțul valoric.