Doliu în fotbalul românesc: Florin Marin a încetat din viață la 72 de ani

Florin Marin, fostul fundaș central și antrenor respectat, a încetat din viață în această seară, pe 18 septembrie, la vârsta de 72 de ani.

Anunțul trist a fost făcut de Mihai Iosif, care a transmis pe Instagram mesajul emoționant: „Odihnă veșnică, domn profesor”. Marin fusese internat în ultima săptămână într-o secție de terapie intensivă, în stare gravă.

Un mesaj a venit și de la Federația Română de Fotbal.

„Din totalul de 324 de meciuri în prima divizie, Florin Marin a jucat 174 la Steaua Bucureşti. Pentru echipa noastră a evoluat din 1976 şi până în 1984 şi a marcat trei goluri. Rolul său era însă acela de a opri atacurile adverse, jucând pe postul de fundaş central. A câştigat un titlu şi o Cupă a României în tricoul Stelei. A îmbrăcat de cinci ori şi tricoul echipei naţionale a României”, au scris și cei de la CSA Steaua.

În ultimele luni, starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid, iar medicii au fost rezervați în privința șanselor sale. Familia sa a refuzat să dea prea multe detalii din dorința de a păstra discreția. În ultimele săptămâni, Marin a fost internat în stare gravă la ATI.

Medicii erau rezervați în privința șanselor de supraviețuire, boala sa agravându-se foarte rapid. Poreclit „Flocea”, fostul fotbalist, care odinioară era un „munte de om”, a ajuns să cântărească doar 40 de kilograme la 1,87 metri, ceea ce reflectă gravitatea stării sale.

În ultimii ani, Florin Marin a suferit de demență, boala agravându-se în mod alarmant recent. Fostul fundaș central, poreclit „Flocea”, ajunsese de nerecunoscut: la o înălțime de 1,87 metri, cântărea doar 40 de kilograme.

Foștii colegi de la Steaua au fost șocați de starea sa și unii au izbucnit în lacrimi când l-au vizitat la spital, acesta recunoscându-i doar după intervenția soției sale, Rodica. Situația medicală a fost extrem de dificilă în ultimele săptămâni, iar familia și apropiații trec printr-un moment de profundă durere.

Florin Marin a început cariera de fotbalist la Rapid, evoluând și pentru FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu, dar cele mai strălucite momente le-a trăit la Steaua, unde a jucat timp de opt sezoane și a cucerit titlul de campion al României, alături de alte trofee importante.

În total, Marin a adunat 281 de meciuri în prima ligă, cucerind trei trofee: Cupa României cu Rapid (1975), titlul de campion cu Steaua (1978) și din nou Cupa României (1979).

După retragerea din fotbalul de jucător, Marin și-a continuat parcursul ca antrenor. A fost secund la echipe precum Rapid, FCSB, Universitatea Craiova și echipa națională a României. De-a lungul a peste 25 de ani, a pregătit 16 cluburi, inclusiv Dinamo, Farul, Ceahlăul, Astra, Petrolul și FC Voluntari, acumulând 456 de meciuri ca antrenor. Recent, revenise în fotbal ca interimar la Voluntari după o pauză de șase ani.