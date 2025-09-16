Matteo Franzoso a căzut sâmbătă și a fost transportat de urgență la o clinică din Santiago, unde a fost internat cu un edem cerebral. Luni, Federația Italiană de Sporturi de Iarnă (FISI) a confirmat că sportivul nu a supraviețuit.

Președintele FISI, Flavio Roda, a transmis că dispariția lui Franzoso este o tragedie atât pentru familie, cât și pentru sportul italian, subliniind importanța unor măsuri suplimentare pentru prevenirea unor astfel de accidente. Federația a anunțat, de asemenea, sprijin deplin pentru familia sportivului și pentru toți sportivii și antrenorii afectați de această pierdere.

„Era internat într-o clinică din Santiago, Chile şi nu a supravieţuit (…) edemului cerebral cauzat”, a transmis Federația Italiană de Sporturi de Iarnă într-un comunicat.

Accidentul a avut loc în contextul unui cantonament organizat în Chile, unde zece schiori italieni s-au reunit la începutul lunii septembrie pentru a se pregăti pentru sezonul viitor. Pregătirile au o miză majoră, având în vedere Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, care vor avea loc la Milano și Cortina d’Ampezzo.

„Este o tragedie pentru familie și pentru sportul nostru. Este absolut necesar să facem tot posibilul pentru a ne asigura că astfel de episoade nu se vor mai întâmpla. În aceste momente triste și dureroase, vreau să le transmit tuturor sportivilor și antrenorilor, din toate sporturile, că federația este alături de ei și că vor găsi tot sprijinul de care au nevoie. Cer respect deplin pentru familia lui Matteo, pe care o vom susține cât timp va fi necesar”, a declarat președintele FISI, Flavio Roda, într-un comunicat de luni.

Matteo Franzoso și-a făcut debutul în competițiile internaționale la nivel junior, remarcându-se în 2020, la Campionatul Mondial Juniori de la Narvik, Norvegia, unde s-a clasat pe locul patru în proba de coborâre. Începând cu 2021, a concurat în 17 curse din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, consolidându-și prezența în circuitul profesionist.

Printre cei care și-au exprimat regretul se află schioarea americană Lindsey Vonn, multiplă campioană mondială și campioană olimpică în 2010, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Este incredibil de trist. Acum trei săptămâni, schiam pe aceeaşi pârtie… Odihneşte-te în pace, Matteo”, a scris pe Instagram schioarea americană Lindsey Vonn.

Amintim că acesta este al doilea caz de deces al unui schior italian într-un interval mai scurt de un an. În octombrie 2024, Matilde Lorenzi, componentă a echipei italiene de schi, a murit la doar 19 ani, după un accident suferit în timpul unui antrenament pe pista Grawand G1 din Val Senales, în nord-estul Italiei.