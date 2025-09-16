La Vaslui, autoritățile locale analizează posibilitatea de a interzice coroanele funerare realizate din plastic. Primarul Vasluiului, Lucian Branişte, a precizat că în prezent se evaluează legislaţia pentru a putea fi pregătită o hotărâre a Consiliului Local.

Lucian Branişte a afirmat că preocuparea constantă a autorităţilor pentru protejarea mediului a dus la analizarea situaţiei din Cimitirul „Eternitatea”, unde coroanele din plastic ajung să devină deşeuri după un timp.

El a precizat că nu a fost luată încă o decizie privind interzicerea acestora, întrucât se studiază cadrul legislativ necesar.

În opinia sa, folosirea coroanelor confecţionate dintr-un plastic de calitate slabă generează probleme, motiv pentru care se ia în calcul urmarea exemplului altor localităţi şi iniţierea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local care să limiteze sau chiar să interzică utilizarea lor.

„Preocuparea noastră constantă pentru protejarea mediului înconjurător ne-a determinat să analizăm la nivel local situaţia înregistrată în Cimitrul „Eternitatea” în privinţa coroanelor din plastic care devin deşeuri după o anumită perioadă. Nu am luat pentru moment o decizie privind interzicerea acestor coroane, încă studiem care ar fi cadrul legislativ pentru o astfel de măsură. Cert este că utilizarea acestor coroane care sunt confecţionate dintr-un plastic de calitate îndoielnică ne creează probleme, motiv pentru care luăm în calcul să procedăm aşa cum s-a procedat în alte localităţi şi să iniţiem un proiect de hotărâte în Consiliul Local pentru limitarea folosirii sau chiar pentru interzicerea lor”, a declarat acesta.

În prezent, coroanele funerare din plastic, odată transformate în deşeuri, sunt adunate de angajaţii Direcţiei pentru Administrarea Pieţelor, Târgurilor şi Oboarelor, urmând apoi să fie ridicate de societatea de salubritate.

Primăria Arad a întocmit un proiect ce prevede interzicerea coroanelor funerare, fie ele naturale sau din plastic, pe teritoriul cimitirelor, cu scopul de a diminua cantitatea de deşeuri şi efectele lor asupra mediului. În comuna Ghioroc, însă, această practică a fost deja adoptată de majoritatea locuitorilor încă de acum cinci ani, la iniţiativa administraţiei locale, ceea ce a dus la reducerea cu aproximativ 75% a volumului de gunoaie strânse din cimitire.

Marți, reprezentanții Primăriei Arad au precizat că inițiativa de a interzice coroanele funerare a fost lansată încă din primăvară, iar în luna iulie a fost organizată o dezbatere publică pe această temă. Între timp, proiectul a fost definitivat și urmează să fie supus votului în Consiliul Local.

„A fost elaborat un proiect de hotărâre care prevede interdicţia de introducere în interiorul cimitirelor publice a florilor şi/sau coroanelor funerare confecţionate din plastic sau metale greu degradabile, dăunătoare mediului, precum şi a celor naturale, cu excepţia jerbelor naturale de dimensiuni mici care să nu aibă în componenţă materiale din plastic sau metale greu degradabile. Cei care nu vor respecta aceste reglementări riscă amenzi cuprinse între 500 şi 1.000 de lei. Proiectul a fost supus procedurii de transparenţă decizională şi urmează să fie introdus pe ordinea de zi a uneia dintre şedinţele Consiliului Local Municipal de luna aceasta”, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, Ralu Cotrău.

Măsura de interzicere ar viza exclusiv cimitirele gestionate de Gospodărirea Comunală Arad, respectiv „Eternitatea”, „Pomenirea”, precum şi cele din cartierele Gai şi Mureşel.

În Ghioroc, comuna arădeană, volumul deşeurilor din cimitire s-a diminuat cu aproximativ 75% în ultimii cinci ani, după ce oamenii au renunţat la coroanele de flori, fie ele din plastic sau naturale, preferând să ofere familiilor îndoliate plicuri cu bani. Ideea a fost lansată de primar în toamna lui 2020 şi a fost acceptată rapid de comunitate, astfel că nu a mai fost nevoie de o hotărâre a Consiliului Local care să impună interdicţia.