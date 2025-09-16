Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți că a avut prima întâlnire oficială, la cel mai înalt nivel, cu noua administrație de la Washington.

Șeful de la Ministerul Energiei a dezvăluit că s-a întâlnit cu omologul său american, Chris Wright, iar cei doi au discutat despre consolidarea parteneriatului strategic SUA-România în domeniul energiei.

Ivan a afirmat că România își propune să își consolideze rolul de lider energetic regional, punând accent pe dezvoltarea producției de energie sigură și predictibilă.

Ministrul Energiei a amintit și câteva proiecte vitale la care țara noastră colaborează cu partea americană. Bogdan Ivan a explicat că, prin implementarea proiectului SMR, România va aduce tehnologia nucleară de viitor, prin Neptun Deep va valorifica resursele din Marea Neagră, iar printr-o abordare echilibrată și pragmatică va transforma țara într-un exportator de energie.

În mesajul postat pe pagina sa de socializare, ministrul Bogdan Ivan a adăugat că aprecierile partenerilor americani confirmă direcția urmată de România, axată pe securitatea energetică, crearea de locuri de muncă bine plătite și reducerea prețurilor la energie.

Obiectivul final este unul extrem de clar pentru țara noastră. Va trebui să asigurăm securitatea energetică a României, dar și a Europei, în contextul renunțării la dependența de Rusia în acest domeniu.

„Astăzi m-am întâlnit cu omologul meu din Statele Unite ale Americii, Ministrul Energiei, Chris Wright. A fost prima întâlnire la cel mai înalt nivel cu noua administrație de la Washington. Am discutat despre cum România își consolidează rolul de lider energetic regional, dezvoltând producția de energie sigură, în bandă: prin SMR, aducem în țară tehnologia nucleară a viitorului prin Neptun Deep, valorificăm resursele din Marea Neagră prin echilibru și pragmatism, transformăm România în exportator de energie Aprecierea partenerilor americani confirmă direcția noastră: securitate energetică, locuri de muncă bine plătite și prețuri mai mici la energie pentru români. Totul cu un obiectiv clar – asigurarea securității energetice a României și a Europei”, a scris Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.

Reactoarele modulare mici (SMR) reprezintă o tehnologie inovatoare de producție a energiei nucleare. SMR-urile NuScale sunt destinate să contribuie semnificativ la securitatea energetică și reducerea emisiilor de CO2, printr-o energie curată și stabilă.

Aceste reactoare vor fi amplasate la Doicești, județul Dâmbovița, pe locul unei foste termocentrale, potrivit Nuclearelectrica.

România are potențialul de a deveni prima țară din Europa care implementează reactoare modulare mici (SMR) și un catalizator pentru extinderea acestei tehnologii în regiune. Amplasamentul de la Doicești este selectat pentru primul SMR, cu planuri de a dezvolta și un simulator pentru camera de comandă, ce va pregăti noua generație de ingineri în domeniul nuclear.

Cu renunțarea la centralele pe cărbune în întreaga UE, tehnologia SMR NuScale este o soluție ideală de înlocuire, folosind aceleași amplasamente și infrastructuri ca și centralele pe cărbune.

Reactoarele modulare mici (SMR) sunt reactoare nucleare avansate, având o capacitate instalată de până la 300 MWe/reactor. SMR-urile NuScale au o capacitate de 77 MWe/modul, iar centrala de la Doicești va include 6 module, având o capacitate totală de 462 MWe.