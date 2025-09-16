Senatorul Nicoleta Pauliuc a anunțat că împreună cu senatorul Gabriela Horga a depus un amendament la proiectul de lege privind plata pensiilor private (L214/2025).

Propunerea vizează pacienții oncologici, beneficiari ai programelor naționale de sănătate, dar și bolnavii aflați în stadiu terminal, cu o speranță de viață mai mică de 12 luni. Aceștia ar putea primi, la cerere, 100% din banii acumulați în fondurile private de pensii, sub formă de plată unică.

Senatorul PNL a arătat că nu este firesc să li se ceară unor pacienți care mai au doar câteva luni de trăit să aștepte după proceduri și tranșe lunare. Ea a subliniat că atunci când viața este măsurată în luni, statul trebuie să ofere libertatea folosirii banilor munciți o viață întreagă exact în momentul în care este cea mai mare nevoie de ei.

Pauliuc a adăugat că amendamentul nu este doar despre bani, ci despre respect, solidaritate și umanitate.

„Bolnavii de cancer trebuie să aibă posibilitatea de a-și retrage integral banii acumulați în fondurile private de pensii Astăzi am introdus În Parlament, alături de colega mea Gabriela Horga, un amendament la Proiectul de lege privind plata pensiilor private (L214/2025) prin care: Pacienții oncologici, beneficiari ai programelor naționale de sănătate, precum și bolnavii aflați în stadiu terminal, cu o speranță de viață mai mică de 12 luni, pot primi, la cerere, 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private, sub formă de plată unică. În forma legii propuse de Guvern, fiecare român poate primi, la cerere, cel mult 30% din economiile sale, o singură dată, înaintea începerii plății pensiilor lunare. Fără excepții.

De ce am venit cu acest amendament? Pentru că nu poți să-i spui unui om care se luptă cu cancerul sau care știe că mai are câteva luni de trăit să aștepte după proceduri și tranșe lunare. Atunci când viața ta este măsurată în luni, nu în ani, statul trebuie să îți dea libertatea să îți folosești banii munciți o viață întreagă în momentul în care ai cea mai mare nevoie de ei: pentru tratamente, pentru îngrijire, pentru familie. Acest amendament nu este doar despre bani. Este despre respect, solidaritate și umanitate. Este despre a pune oamenii mai presus de reguli, cifre și statistici”, a declarat senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc.

În opinia inițiatorilor, accesul imediat la fondurile acumulate este esențial pentru ca pacienții să își poată plăti tratamentele sau îngrijirea, dar și pentru a sprijini familia. Senatorul Pauliuc a spus că lupta împotriva bolii nu poate fi dusă cu jumătăți de măsură, iar statul trebuie să fie un aliat, nu un obstacol.

La rândul său, Gabriela Horga a declarat că împreună cu Nicoleta Pauliuc a depus amendamentul pentru ca pacienții oncologici și bolnavii aflați în stadii terminale să poată retrage integral banii din fondurile private.

Ea a explicat că acești oameni au nevoie urgentă de resurse financiare pentru tratament sau pentru îngrijire și nu pot fi lăsați să aștepte ani de zile pentru banii care le aparțin.

Proiectul de lege propus de Guvern prevede că deponenții pot retrage, înaintea începerii plăților lunare, cel mult 30% din sumele acumulate. Amendamentul depus de cei doi senatori PNL introduce o excepție clară pentru pacienții oncologici și pentru persoanele cu o speranță de viață mai mică de un an.