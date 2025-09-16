Vicepremierul Tanczos Barna a transmis marţi că Executivul nu ia în calcul introducerea de noi taxe și impozite, explicând că o eventuală creștere a TVA-ului în sectorul HORECA ar fi o lovitură majoră pentru această industrie și ar pune România într-o poziție dezavantajoasă față de alte state din regiune.

Oficialul a precizat că pachetul de măsuri fiscale adoptat recent este considerat finalizat și că nu se discută, în acest moment, despre alte creșteri de taxe sau impozite.

„Din punctul nostru de vedere, pachetul de măsuri fiscale este terminat, nu vorbim de alte creșteri de taxe și impozite în perioada următoare. (…) „Eu personal sunt un adversar înverșunat în ce privește majorarea TVA în HORECA. Am susținut de la bun început că ar fi un avantaj competitiv pierdut sau un dezavantaj uriaș pentru HORECA din România dacă am fi la o cotă de TVA standard. Această situație poate fi menținută cu cota redusă susținută doar dacă merg bine încasările și în HORECA. Este un an greu în HORECA, deci e o provocare importantă și pentru sector, dar și pentru Guvern ca să mențină această cotă redusă”, a spus Tanczos Barna.

Prezent la un eveniment pe teme economice, vicepremierul a subliniat că următorul pas este reglementarea aspectelor care țin de administrația locală. Totuși, coaliția nu a ajuns la un consens în coaliție pe acest subiect.

Tanczos Barna a insistat că prioritatea principală a Guvernului rămâne reducerea costurilor din sistemul public. El a explicat că obiectivul nu este diminuarea serviciilor oferite cetățenilor, ci menținerea lor la același nivel, dar cu un cost mai redus.

Reducerea cheltuielilor salariale în sectorul bugetar este una dintre direcțiile vizate, pentru a echilibra deficitul și a permite investiții în alte domenii strategice.

„În cazul serviciilor publice, nu vreau să vorbim acuma de servicii suplimentare, adică trebuie să oferim aceleași servicii la un cost mai redus. Asta înseamnă un stat mai suplu, să reducem cheltuielile salariale în sistemul de stat”, a afirmat Tanczos Barna.

În paralel, într-o postare pe Facebook, vicepremierul a explicat că antreprenorii români înțeleg foarte bine problemele generate de deficitul bugetar și consideră că situația actuală, deși dificilă, nu poate fi catalogată drept o criză economică.

El a punctat că măsurile luate de Guvern până acum au menținut România pe lista țărilor recomandate pentru investiții străine, ceea ce contribuie la stabilitatea economică și la menținerea unui climat favorabil pentru mediul de afaceri.

Oficialul a mai precizat că în următoarele săptămâni vor fi discutate inițiative concrete pentru susținerea economiei, cu accent pe sprijinirea IMM-urilor, care trebuie ajutate să depășească efectele eliminării plafonării prețului la energie. În acest sens, Guvernul ia în considerare măsuri de stimulare fiscală, printre care un credit fiscal destinat investițiilor în cercetare, inovare și în proiecte noi, care ar putea impulsiona mediul de afaceri și ar încuraja companiile să își continue planurile de dezvoltare.

Barna a adăugat că antreprenorii români văd în Uniunea Europeană o ancoră stabilă pentru afacerile lor și o bază solidă pentru extinderea pe piețele externe, iar acest proces ar trebui sprijinit prin programe țintite, dedicate internaționalizării companiilor românești.