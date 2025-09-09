Marian Neacşu a declarat la Palatul Parlamentului că rectificarea va fi una negativă. El a mai precizat că estimările ministrului de Finanțe arată că rectificarea ar urma să aibă loc în ultima decadă a lunii.

„Rectificarea, în mod cert, va fi una negativă şi din estimările pe care ministrul de Finanţe le are, şi dacă datele pe care le am sunt corecte, ar trebui să aibă loc undeva în ultima decadă din această lună”, a spus Neacşu la Palatul Parlamentului.

Anterior, premierul Ilie Bolojan spunea că este necesară reducerea cheltuielilor, motiv pentru care Guvernul vine cu pachete care să diminueze costurile, atât în administraţia publică locală, cât şi în cea centrală.

El a adăugat că o provocare importantă este prioritizarea şi eşalonarea investiţiilor, acestea fiind esenţiale pentru dezvoltarea viitoare.

Premierul a subliniat că, pentru a putea face aceste ajustări, este nevoie de o rectificare bugetară, care va avea loc peste două săptămâni sau, cel târziu, în prima jumătate a lunii septembrie, astfel încât sumele suplimentare să fie direcţionate acolo unde este nevoie, iar economiile să fie realizate acolo unde este posibil.

„Trebuie să ne reducem cheltuielile, de aceea venim cu aceste pachete care vin şi reduc cheltuieli. De exemplu, în administraţia publică locală, dar trebuie să o facem exact după aceeaşi logică şi în administraţia centrală. Şi în ultimul rând, o provocare foarte mare este să ne prioritizăm şi să ne eşalonăm investiţiile. E foarte important să le ţinem, cât mai multe, (…) înseamnă condiţii de dezvoltare în viitor, dar ca să faci toate aceste lucruri, e o mare provocare şi pe lângă problemele pe care le avem, deci trebuie să mişcăm şi pe acest domeniu. Şi atunci foarte deschis, în concluzie, avem nevoie să venim cu o rectificare de buget. Această rectificare se va face peste două săptămâni, cel mai târziu în prima jumătate a lunii septembrie, în aşa fel încât acolo unde este nevoie de bani suplimentari, să direcţionăm bani, iar acolo de unde putem face economii, să economisim bani”, a declarat Ilie Bolojan, la Antena3 CNN, la finalul lunii trecute.

Tanczos Barna a afirmat că, după preluarea mandatului de ministru al Finanțelor în decembrie 2024, la scurt timp înainte de sărbători, a constatat că pentru anul 2025 nu se putea continua fără măsuri de reducere a cheltuielilor.

El a explicat că, în perioada anterioară, instituțiile aflate în subordinea ministerelor au angajat constant resurse suplimentare, ceea ce a dus la creșterea cheltuielilor de personal și de funcționare.

În acest context, la elaborarea bugetului, a prevăzut încă din ianuarie o reducere cu 5% a acestor tipuri de cheltuieli la majoritatea ministerelor.

”În 2024, în decembrie, când am preluat postul de ministru al Finanțelor, după trei, patru zile, și după ce am închis practic anul, pentru că a fost în preajma sărbătorilor această preluare de mandat, a fost foarte clar că în 2025, fără măsuri de reducere a cheltuielilor, nu se poate. Pentru că fiecare minister, fiecare ministru, până atunci a tot angajat, nu personal ministru, dar instituțiile sub ordine ale ministerului. Au tot crescut cheltuielile de personal, au tot crescut cheltuielile de funcționare. Și când am făcut bugetul la majoritatea ministerelor am prevăzut din ianuarie o reducere cu 5% a cheltuielilor de personal și de funcționare”, a afirmat Tanczos Barna.

Vicepremierul Tanczos Barna a transmis că multe instituții s-au obișnuit să își consume bugetele în primele șapte-opt luni și apoi să solicite fonduri suplimentare prin rectificare, însă acest lucru nu va mai fi posibil în 2025. El a subliniat că va fi primul an în care instituțiile nu vor mai primi bani în plus la rectificare și vor fi nevoite să se descurce prin reașezarea sumelor în interiorul bugetului aprobat.