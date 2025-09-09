Componenta de scădere economică este prezentă, potrivit premierului, și va continua cel puțin până în vara anului viitor. Ilie Bolojan a explicat că această situație rezultă atât din factorii externi, cât și din deciziile interne.

„Componenta de scădere economică este o realitate”, a spus premierul, subliniind că România resimte efectele unor contexturi externe nefavorabile și ale unor măsuri interne de ajustare.

„Nu putem să coborâm sub o astfel de cifră (sub 8% deficit – n.r.), pentru că nu este sustenabil. Acest Guvern este din al doilea semestru, practic, în funcţie, măsurile care au fost adoptate au impact pe ultimele patru luni de zile şi este imposibil să vii cu nişte măsuri care să corecteze acumulări pe 12 luni în patru luni”, a spus Bolojan, la TVR Info.

Pe plan extern, economia europeană înregistrează o încetinire, iar România, conectată prin structurile economice, resimte efectele indirecte. Reorganizarea lanțurilor valorice globale și disputele comerciale adaugă presiuni asupra economiei locale.

În plan intern, majorarea TVA sau plafonarea salariilor influențează consumul și costurile pentru companii.

„Pe de o parte, avem un context european care nu este de natură a ne susține, avem o încetinire a economiei europene, avem o reașezare a lanțurilor valorice globale de aprovizionare, avem aceste dispute legate de tarife, de barierele comerciale, care sunt de natură să încetinească economia europeană. Noi avem o economie care este legată, prin structurile noastre economice, de ceea ce se întâmplă în Europa. Dacă Europa merge foarte bine, are un efect de antrenare asupra noastră. Dacă economia europeană încetinește, inevitabil funcționează ca un balast și pentru noi. Deci acest context nu ne ajută. Apoi este contextul intern. Atunci când, într-o formă sau alta, crești Taxa pe Valoare Adăugată cu un procent, cu două procente, în mod inevitabil vor crește niște prețuri, probabil. Sau, dacă nu cresc, acele costuri suplimentare sunt internalizate de companii. În momentul în care plafonezi salarii, tai sporuri, din nou, într-o anumită formă sau alta, introduci mai puțini bani în piață, scazi puterea de cumpărare în mod global și acestea au niște efecte de încetinire economică”, a explicat Bolojan.

Premierul a arătat că ritmul mai lent al economiei nu se va încheia curând.

„Cel puțin până în vara anului viitor, țara noastră va fi într-o situație de încetinire a creșterii economice”, a precizat Ilie Bolojan.

După această etapă de corecții, autoritățile se așteaptă ca economia să revină pe un trend pozitiv. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că, deși nivelul inflației a urcat în ultimele luni, prognozele nu indică depășirea pragului de două cifre.

„După trecerea de această perioadă de corecții, vom fi într-o perioadă din nou de creștere economică. Inflația, într-adevăr, a crescut, dar nu cred că va ajunge la două cifre (…), iar toate estimările, atât ale BNR, cât și ale specialiștilor, indică o scădere în a doua jumătate a anului viitor mai mare decât cea estimată înainte de aceste măsuri”, a declarat premierul.

Pentru stabilizarea economică, Bolojan a subliniat importanța controlului cheltuielilor, eșalonării investițiilor și colectării veniturilor:

„În ceea ce privește incapacitatea de plată, suntem în situația în care am trecut de câteva etape de evaluări, trebuie să ținem un ritm în care să ne controlăm cheltuielile, să ne eșalonăm investițiile și să ne încasăm veniturile care au fost stabilite. Asta înseamnă responsabilitate în guvernare, înseamnă urmărirea unui parcurs, iar stabilitatea politică și solidaritatea între parteneri dau o perspectivă că, pe termen mediu, un an, doi, trei ani de zile, lucrurile în România se duc într-o direcție bună”, a mai adăugat Bolojan.

Premierul a atras atenția că lipsa de stabilitate politică sau măsurile luate fără predictibilitate pot afecta serios încrederea în economie.

„În condițiile în care apar factori de instabilitate politică sau se întâmplă lucruri care nu mai dau garanția unui comportament predictibil în actul guvernamental, atunci în mod evident că perspectiva de încredere este scăzută”, a explicat el.

Premierul a subliniat că România poate evita riscul de a ajunge în incapacitate de plată dacă sunt respectate regulile de guvernare.