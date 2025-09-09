Ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări că nu se ia în calcul majorarea vârstei de pensionare pentru toți românii, reamintind, totodată, că social-democrații nu susțin creşterea vârstei de pensionare pentru că, spun ei, „pensia este un drept câştigat, după o viaţă de muncă şi de cotizare, nu ceva ce poate sau trebuie să fie amânat, nu este vreun privilegiu.”

Conform spuselor sale, această discuţie are loc în legătură cu pensiile ocupaţionale, coaliția de guvernare axându-se pe pensiile magistraţilor şi pe proiectul de lege care este deja asumat de Executiv.

„Nu, nu se ia în calcul aşa ceva, nu este niciun proiect şi nicio discuţie în legătură cu acest subiect şi Partidul Social Democrat nu susţine creşterea vârstei de pensionare pentru că pensia este un drept câştigat, după o viaţă de muncă şi de cotizare, nu ceva ce poate sau trebuie să fie amânat, nu este vreun privilegiu. Nu există nicio discuţie şi niciun proiect în legătură cu acest subiect. Sunt aici ca să vă spun că, unu, Partidul Social Democrat nu susţine un astfel de demers, doi, nu există niciun proiect şi nicio discuţie în interiorul coaliţiei în legătură cu acest subiect şi trei, din motivele anterior exprimate, nu se va întâmpla aşa ceva. (…) Nu are sens să vorbim despre viitorul mai mult sau mai puţin îndepărtat. Cred că în acest moment este important să calmăm spiritele, să înţeleagă toţi cei care sunt aproape de vârsta de pensionare, după o viaţă de cotizare, că nu este niciun pericol în ceea ce priveşte perspectivele pentru ei şi nici pentru cei care urmează să lucreze în Europa”, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole.

Executivul dat asigurări că nu analizează posibilitatea creşterii vârstei standard de pensionare, în ciuda faptului că premierul României, Ilie Bolojan, a afirmat la TV că, dacă România nu va creşte vârsta de pensionare, va ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii.

„Guvernul nu are în vedere şi nu discuta în acest moment posibilitatea creşterii vârstei standard de pensionare. În interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârstă de pensionare a categoriilor cu statut special în această privinţă, deci la elimnarea excepţiilor de la vârstă standard”, a informat, marți, Executivul.