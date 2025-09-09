România intră într-un deceniu critic pentru sistemul public de pensii. Aproximativ 1,6 milioane de români, generația cunoscută drept „decrețeii”, se vor retrage din activitate în următorii șapte-zece ani, iar impactul asupra pieței muncii și asupra bugetului public riscă să fie devastator. Economistul Adrian Negrescu propune o soluție diferită de scenariul clasic al creșterii vârstei de pensionare, și anume reducerea taxării muncii, astfel încât companiile să poată oferi salarii mai mari și să contribuie mai consistent la fondul de pensii.

Datele demografice conturează o imagine alarmantă. Într-un orizont de cel mult un deceniu, peste un milion și jumătate de români vor ieși din câmpul muncii, lăsând un gol greu de acoperit.

„Este o bombă cu ceas care va exploda și va genera probleme economice majore”, avertizează Negrescu.

Statisticile INS confirmă tendința: populația activă scade constant, iar migrația accentuează deficitul de forță de muncă. Raportul dintre angajați și pensionari – deja fragil – riscă să atingă un nivel critic, fără precedent în istoria economică a României.

În intervenția sa la Antena3 CNN, Negrescu a respins varianta creșterii vârstei de pensionare ca răspuns automat la presiunile sistemului.

„Alternativa este să reduci taxele pe muncă, în așa fel încât companiile să poată oferi salarii mai mari, iar contribuțiile la fondul de pensii să fie mai consistente. Doar așa vom rezolva această criză uriașă care se profilează la orizont.”

Economistul a sugerat că măsura ar trebui aplicată cel puțin în zona salariului minim, unde povara fiscală este cea mai apăsătoare.

„Dacă la bază nu încurajezi munca, întreaga piramidă economică se prăbușește”, a explicat el.

Negrescu a criticat modul în care clasa politică a gestionat tema pensiilor în ultimele două decenii.

„Proiectul privind pensiile private trebuia făcut acum 15 ani; faptul că îl facem în 2025 arată modul în care politicienii tratează problemele importante din economie”, a subliniat el.

În plus, a punctat lipsa de coerență a politicilor sociale.

„Am înghețat alocațiile pentru copii mai ceva ca într-o țară bananieră. Nu am reușit să susținem nici măcar copiii, darămite să creăm politici sociale serioase care să sprijine familia și natalitatea”, a spus Negrescu.

În Parlament, senatorii din comisia juridică discută zilele acestea modificările care permit retragerea a 30% din contribuțiile la Pilonul II, cu restul banilor virați eșalonat. Negrescu crede că proiectul nu va suferi modificări majore și că va fi adoptat în forma actuală, dar avertizează că impactul real se va vedea doar în timp.

România riscă să intre într-o criză structurală: mai puțini salariați înseamnă nu doar presiune pe sistemul de pensii, ci și pe bugetul public, pe sistemul medical și pe sustenabilitatea economică în ansamblu.