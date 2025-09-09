Fostul premier Florin Cîțu a publicat pe contul său de Facebook date furnizate de Consiliul Fiscal privind evoluția salariilor din România. Potrivit instituției, considerând medii trimestriale, salariul mediu brut lunar în sectorul public aferent trimestrului IV al anului 2024 a înregistrat un nivel de 10.013 lei, cu 16,6% mai mult decât în aceeași perioadă din anul 2023, în timp ce salariul din sistemul privat a fost de 8.618 lei, în creștere cu 12,2% față de trimestrul IV al anului 2023.

În trimestrul IV din 2024, salariul mediu brut lunar din sectorul public a fost de 10.013 lei. În aceeași perioadă, salariul mediu brut lunar din sectorul privat a fost de 8.618 lei. În administrația publică și apărare, salariul mediu brut lunar a atins 12.119 lei. În învățământ, salariul mediu brut lunar a fost de 10.113 lei. În sănătate și asistență socială, salariul mediu brut lunar a ajuns la 8.959 lei

„Salarii – sector public vs. privat 2024! (fără comentarii) Consiliul Fiscal: „Considerând medii trimestriale, salariul mediu brut lunar în sectorul public aferent trimestrului IV al anului 2024 a înregistrat un nivel de 10.013 lei, cu 16,6% mai mult decât în aceeași perioadă din anul 2023, în timp ce salariul din sistemul privat a fost de 8.618 lei, în creștere cu 12,2% față de trimestrul IV al anului 2023.””

Postarea sa a generat numeroase reacții în secțiunea de comentarii. Unii utilizatori au subliniat că „procentul de necalificați este mult superior în privat, scăzând media veniturilor pe sector” și au cerut comparații cu alte state europene. Alții au remarcat că „în sistemul public, unde intră medici, magistrați sau profesori universitari, salariile medii sunt trase în sus.”

Nu au lipsit nici criticile politice. În același timp, mai mulți români au semnalat problema salariilor „la gri” din mediul privat.

Comparația poate fi irelevantă în lipsa altor date. E posibil ca procentul de necalificați să fie mult superior în privat, scăzând media veniturilor pe sector. Cat de diferit este ecartul pentru alte țări europene ? Oare nu este standard ca în sistemul public care cuprinde medici , magistrați , profesori universitari, deci oameni cu calificări , salariile medii să fie trase în sus ? La studiile d-lui Ciolacu, nu-i de mirare! Grindeanu știm că a absolvit facultatea de matematică! Acesta este rezultatul deficitului bugetar,care este mai mare decât cel declarat, am înțeles!! O zi bună tuturor! Păi da pentru ca în mediul privat 50% din salarii sunt la gri minim pe economie pe cartea de muncă și restul cash ! De ce nu sunteți obiectiv și spuneți și asta?

Pe lângă critici, au existat și numeroase mesaje de susținere: „Ați fost cel mai bun Premier și Ministru al Finanțelor!”, „Respect și încredere! Vă susținem și vă apreciem profesionalismul.”