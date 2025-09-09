Sébastien Lecornu, în vârstă de 39 de ani, are o carieră politică marcată de ascensiune rapidă și influență în cercurile guvernamentale. A debutat ca asistent parlamentar, a câștigat primele mandate locale, a devenit secretar de stat, iar ulterior a ocupat mai multe portofolii ministeriale.

În prezent, conduce Ministerul Apărării, poziție din care s-a remarcat prin sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului, prin livrarea de muniție, cooperare informațională și implicarea în inițiative precum „Coaliția pentru Artilerie”. Tot el a confirmat că Franța a furnizat informații militare Ucrainei într-un moment în care Statele Unite și-au redus cooperarea în acest domeniu.

Lecornu este singurul ministru care a rămas constant în guvernele formate de Macron din 2017, fiind considerat un „supraviețuitor abil”. Totuși, numirea sa nu a rămas fără reacții. Marine Le Pen a interpretat decizia lui Macron ca pe o dovadă a epuizării „macronismului”, afirmând că președintele rămâne înconjurat doar de un nucleu restrâns de loialiști. Lidera Reunirii Naționale a susținut că, după următoarele alegeri legislative, funcția de prim-ministru ar putea reveni lui Jordan Bardella.

Macron se confruntă cu un context politic delicat, fiind nevoit să desemneze al cincilea premier în mai puțin de doi ani. Predecesorul lui Lecornu, Francois Bayrou, a fost demis de Parlament după doar nouă luni, în urma disputelor privind planurile sale de reducere a datoriei publice. Numirea lui Lecornu semnalează intenția lui Macron de a continua o agendă de reforme economice pro-business, marcată de reducerea impozitelor pentru companii și persoane bogate și de creșterea vârstei de pensionare.

Această alegere riscă să îndepărteze Partidul Socialist de centru-stânga și lasă guvernul dependent de un sprijin tacit al Reunirii Naționale, conform Reuters. O provocare imediată pentru noul premier este construirea unui consens asupra bugetului pentru 2026, sarcină care s-a dovedit fatală pentru Bayrou, după ce a propus reduceri agresive de cheltuieli pentru a limita deficitul bugetar, ajuns la aproape dublul plafonului de 3% din PIB impus de Uniunea Europeană.

Mai mult, numirea lui Lecornu riscă să fie percepută ca o ignorare a nemulțumirilor populare, într-un moment în care sondajele arată că electoratul cere schimbare, iar protestele naționale anunțate sub sloganul „Blocați totul” amenință cu perturbări majore.

Lecornu are un traseu politic atipic. A intrat în politică la 16 ani, militând pentru Nicolas Sarkozy, și a devenit primar al unui mic oraș din Normandia la doar 18 ani. La 22 de ani a fost numit cel mai tânăr consilier guvernamental al fostului președinte Sarkozy. În 2017, a renunțat la Les Républicains pentru a se alătura mișcării centriste a lui Macron, iar cinci ani mai târziu a coordonat campania de realegere a acestuia.