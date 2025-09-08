Parlamentul francez a demis luni, 8 septembrie, Guvernul condus de prim-ministrul François Bayrou, printr-o moțiune de cenzură aprobată de 364 de parlamentari. Este pentru prima dată în istoria celei de-a Cincea Republici când un șef de guvern cade în timpul unui vot de încredere.

François Bayrou, în vârstă de 74 de ani, care ocupase funcția de prim-ministru doar de nouă luni, trebuie să își prezinte demisia, lăsându-l pe președintele Emmanuel Macron să se confrunte cu opțiuni tot mai limitate. Criza politică ridică îngrijorări și pe piețele financiare, vizând stabilitatea fiscală și politică a Franței.

Cyrielle Chatelain, președinta Partidului Verde, a descris căderea lui Bayrou drept o „ușurare”, dar și o sursă de îngrijorare, afirmând că o eventuală ruptură politică cu politicile lui Macron ar putea crea posibilitatea ca stânga să ajungă la putere, dar că, pentru a guverna, întreaga stângă ar trebui să fie implicată.

„Știm că este posibilă o ruptură politică cu politicile lui Emmanuel Macron. Dacă Emmanuel Macron încetează blocajele, recunoaște că stânga poate ajunge la putere, atunci un echilibru este posibil. Dacă stânga este chemată să guverneze, trebuie să fie întreaga stângă”, a spus Cyrielle Chatelain.

Jean-Luc Mélenchon a transmis prin rețeaua X că Bayrou a căzut, considerând aceasta o victorie și un ajutor din partea populației, și a subliniat că Macron se află acum în fața poporului, fiind și el sub presiune.

„Bayrou a căzut. Victorie și ajutor popular. Macron este acum în prima linie în fața poporului. Și el trebuie să plece”, a scris Jean-Luc Mélenchon pe X.

După demiterea Guvernului, Marine Tondelier, șefa ecologiștilor, i-a cerut lui Emmanuel Macron să numească un prim-ministru provenind din rândurile Noului Front Popular.

Potrivit agenției Reuters, Franța se confruntă din nou cu o criză politică la doar nouă luni după numirea lui Bayrou, iar președintele Macron are două opțiuni: fie să găsească rapid o figură de consens care să obțină sprijinul atât al dreptei, cât și al socialiștilor, fie să convoace alegeri legislative anticipate, la doar un an după scrutinul anterior.

Sondajele sugerează că o astfel de decizie ar putea conduce la un impas politic prelungit sau la o victorie a extremei drepte.