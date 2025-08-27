Iancu Guda a remarcat o opoziție puternică la adresa pachetelor de reformă fiscală, atât din partea mediului de afaceri, cât și din interiorul sistemului public. În opinia sa, rezistența este vizibilă nu doar în rândul oamenilor de afaceri care contestă măsurile guvernamentale, dar și în sectoare precum justiția, educația, sănătatea și companiile de stat, unde reformele din pachetul al doilea au întâmpinat dificultăți.

Reformele viitoare, care prevăd generalizarea eliminării pensiilor speciale, restricționarea cumulului pensiei publice cu funcțiile în aparatul de stat și măsuri stricte pentru companiile de stat cu pierderi, sunt considerate de Guda ca fiind zone unde rezistența va fi și mai mare.

Consultantul a atras atenția și asupra reacțiilor negative apărute imediat după ce Ministerul Finanțelor a anunțat măsuri de verificare a integrității pentru companiile mari care beneficiază de eșalonări fiscale nejustificate, unele dintre acestea având sprijin politic.

„Oamenii de afaceri care cer demisia Premierului Bolojan … UGIR – Uniunea Generala a Industriasilor din Romania, condusa de fratii Paunescu si Nicolae Badea, cu website in 3 limbi: romana, engleza si RUSA! Stim cu totii cine sunt, acum sa stiti si voi … Bravo, @Tudor Galos ai surprins foarte bine! Atata impotrivire si rezistenta nu am vazut in viata mea Toti vrem sa fie Romania bine, vrem reforme, dar nu pe banii nostri. Sa plateasca ceilalti. Nu mai zic rezistenta din sistem in fata reformelor din pachetul II … magistratii, educatie, sanatate, companii de stat reformate, bugetari … si mai ales cele care urmeaza in pachetele de reforme din viitor, unde se va generaliza reforma tuturor pensiilor speciale, impune forma finala pe eliminare pensie publica & angajat la stat si masuri dure pe companiile de stat cu pierderi…”, a scris Guda pe Facebook.

În același timp, Guda a subliniat că atacurile coordonate împotriva reformelor sunt amplificate de ceea ce al numește „propaganda rusă”, care ar viza destabilizarea României și blocarea procesului de modernizare a statului.

Consultantul a amintit apoi și de opțiunile politice din noiembrie 2024 și mai 2025, când România s-a aflat între două drumuri: ceea ce el numește „izolaționism anti-NATO și UE” și varianta actuală, o așa-zisă criză controlată.

„Ministerul Finantelor nici nu a anuntat bine masura de investigatii integritate pentru firmele mari care beneficiaza de esalonari nejustificate ale restantelor fiscale, sprijinite politic … ca s-au si amplificat atacurile coordonate impotriva lor. Multi “industriasi” au datorii fiscale neplatite si rostogolite ani de zile (o sa revin eu cu o lista publica ale companiilor membre din UGIR (asociatia de business cu site in limba rusa) … evident cer acum demisia guvernului! Totul amplificat de propaganda ruseasca, extrem se evidenta, impotriva reformei statului, stabilizarii si prosperitatii Romaniei. Vigilenta maxima, rabdare si incredere! Stiu ca reformele sunt dureroase, dar suntem pe drumul cel bun, aspect reconfirmat recent si de agentiile internationale de rating, care pastreaza rating bun pentru tara noastra (inca) recomandata investitiilor!”, a susținut el.

El a susținut apoi că toți cetățenii ar fi fost conștienți că va urma o perioadă dificilă, cu un an de ajustare fiscală și patru pachete de reforme obligatorii pentru echilibrarea bugetară și modernizarea administrației. Potrivit evaluării sale, din a doua jumătate a anului 2026, România ar urma să revină pe o traiectorie de creștere economică.

„Sa nu uitam optiunile pe care le-am avut recent, in luna noiembrie 2024 si mai 2025: izolationismul falimentar anti NATO si anti UE care ne intorcea in anii ‘90 VS criza controlata cu reforme vitale pentru dezvoltare sustenabila pe termen lung! Sunt convins ca am ales bine, cu totii stiam ca urmeaza aceasta etapa de ajustare, 1 an de reglaj fiscal cu masuri dureroase si 4 pachete de reforme absolut necesare, pentru ca apoi, incepand cu al doilea semestru 2026, sa revenim pe crestere! Hai Romania”, a conchis consultantul fiscal.

