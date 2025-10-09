Economistul Iancu Guda, realizatorul emisiunii IQ Financiar, a subliniat că TVA este cea mai slab colectată taxă din România, țara având cel mai mare deficit de colectare din Uniunea Europeană.

El a arătat că, din fiecare 100 de lei care ar trebui încasați, statul colectează doar aproximativ 65, restul rămânând necolectați.

În opinia sa, problema principală nu este nivelul taxei, ci ineficiența colectării. Guda a avertizat că o nouă creștere a TVA, fără reforme reale în sectorul public, ar fi dificil de susținut, ar afecta consumul și ar putea sufoca economia, fără să aducă venituri suplimentare la buget.

El a mai adăugat că, deși teoretic orice măsură este posibilă, o astfel de decizie nu ar fi fezabilă și ar transmite un semnal negativ pentru economie.

Guda a explicat că există mai multe aspecte de avut în vedere. Pe de o parte, este efectul direct asupra economiei: creșterea impozitelor într-un context în care baza de taxare scade nu ajută bugetul.

El a precizat că scăderea consumului, observată de exemplu în luna august, a fost cea mai abruptă într-o singură lună din ultimul deceniu, iar dacă oamenii nu mai respectă obligațiile fiscale sau pur și simplu consumă mai puțin, majorarea impozitelor nu aduce venituri suplimentare statului.

„Acesta ar fi un aspect. Al doilea este mai tehnic. Respectiv efectul în economie, scăderea bazei de taxare, temperarea consumului, care vedem că în luna august are o scădere, e cea mai abruptă scădere într-o singură lună din ultimul deceniu. Deci să crește impozitele în condițiile în care baza scade, fie că lumea nu se mai conformează voluntar, nu fiscalizează, sau pur și simplu scade consumul, atunci nu te ajută la buget”, a explicat Guda.

Iancu Guda a precizat că, potrivit calculelor sale, impactul analizat al planului de guvernare este de aproximativ 100 de miliarde de lei, împărțit egal între sectorul privat și cel public. El a menționat că sectorul privat a suportat deja majorări de taxe, inclusiv creșterea TVA la 21%, accize și impozitul pe dividende.

Guda a subliniat că viitoarele pachete, în special al treilea și al patrulea, ar trebui să vizeze în principal sectorul public, pentru a transmite un semnal credibil că toată lumea contribuie și că se fac reforme și reducerea cheltuielilor în administrația publică.

El a avertizat că, dacă aceste reforme nu vor fi implementate și se vor aplica din nou majorări de taxe doar sectorului privat, acesta nu le va accepta.

Iancu Guda a explicat că, deși există rezistență și proteste democratice, oamenii vor reforme, dar nu sunt dispuși să suporte costurile direct. El s-a arătat optimist că reformele se vor realiza, fie de către membrii coaliției de guvernare, fie impuse de organisme externe precum FMI sau Comisia Europeană.

Guda a menționat că, deși anul acesta a existat o flexibilitate în privința deficitului fiscal, anul viitor astfel de abateri nu vor mai fi tolerate.

El a concluzionat că această presiune ar putea determina guvernanții să implementeze pachetele 3 și 4, pentru a nu încărca din nou sectorul privat fără a face reforme în sectorul public.