Un grup de parlamentari propune restricții asupra dispozitivelor de vapat de unică folosință, din ce în ce mai răspândite și accesibile inclusiv pentru tineri.

Dispozitivele de vapat ajung să fie utilizate și de tineri, conținând adesea niveluri de nicotină comparabile cu mai multe pachete de țigări. În cazul în care inițiativa legislativă va fi adoptată, comercianții și persoanele care le promovează ar putea fi sancționați cu amenzi considerabile.

Parlamentari din diferite formațiuni propun ca, începând cu 1 ianuarie 2026, să fie interzisă comercializarea dispozitivelor electronice de vapat destinate unui singur ciclu de utilizare.

Ei afirmă că un singur dispozitiv de vapat poate livra utilizatorului o cantitate de nicotină comparabilă cu cea din două sau chiar trei pachete de țigări obișnuite.

Proiectul de lege prevede sancțiuni financiare între 10.000 și 50.000 de lei pentru distribuitorii și comercianții care încalcă regulile, iar în caz de recidivă, activitatea lor economică ar putea fi suspendată.

Persoanele sau companiile care promovează aceste produse ar putea fi, de asemenea, vizate de sancțiuni. În cazul încălcării legii, influencerii ar putea fi sancționați cu amenzi cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei.

În cazul aprobării proiectului de lege, România ar urma exemplul mai multor țări europene care au introdus deja restricții similare.

Începând cu 1 ianuarie, Belgia a interzis aceste produse, decizie urmată ulterior și de Franța și Regatul Unit.

Irlanda a introdus o taxă de 0,50 € pe mililitru de lichid cu nicotină, începând cu 1 noiembrie 2025, ceea ce dublează prețul unui flacon de 10 ml de lichid cu nicotină. Această măsură face parte dintr-un pachet fiscal mai larg, care include și o majorare de 0,50 € a accizei pe un pachet de 20 de țigări.

În cantonul Valais, Elveția, vânzarea dispozitivelor de vapat de unică folosință a fost interzisă începând cu 1 mai 2025, ca parte a unei revizuiri a legii cantonale privind sănătatea. Această măsură a fost contestată de Philip Morris International, care susține că interdicția încalcă legea federală și principiul separației puterilor între confederație și cantoane.