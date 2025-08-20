După Cluj, Iași va deveni al doilea oraș important din România care impune restricții privind fumatul și vapatul în anumite spații publice.

În proiectul de hotărâre, Consiliul Local propune interzicerea fumatului de orice fel în următoarele spații:

Stațiile de transport public

Locurile de joacă pentru copii

Bazele și terenurile sportive

În anumite spații de recreere, precum parcurile, ștrandurile sau zonele verzi, fumatul va fi permis doar în locurile special amenajate în acest scop.

Primăria Iași va aloca 60 de zile de la adoptarea hotărârii pentru a delimita și semnaliza corespunzător aceste zone.

Marcarea se va face prin panouri vizibile, pe care vor fi afișate mesajele „Fumatul interzis” împreună cu simbolul internațional corespunzător.

Persoanele care încalcă noile reglementări se pot alege cu o amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei. Proiectul se află în prezent în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile, iar decizia finală este așteptată la sfârșitul lunii august sau la începutul lunii septembrie.

În altă ordine de idei, minivacanța de Sfânta Maria a fost marcată și de incidente în transportul public din Constanța. Două pasagere au fost surprinse de ceilalți călători fumând într-un autobuz CT BUS, încălcând astfel legislația care interzice consumul de produse din tutun și dispozitive electronice în mijloacele de transport în comun.

Sesizarea a venit din partea unor pasageri cu spirit civic, iar ulterior verificările efectuate de compania de transport au confirmat incidentul.

Reprezentanții CT BUS au subliniat că fumatul și vapatul sunt interzise în toate autobuzele și că persoanele care încalcă această regulă riscă amenzi între 100 și 500 de lei, conform Legii nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

De asemenea, pasagerii care observă persoane fumând în autobuze pot anunța Poliția Locală Constanța la numerele de telefon 0241 484 205 sau 0341/922.

Această interdicție se extinde și asupra angajaților companiei, iar șoferii prinși fumând în timpul condusului se expun unor sancțiuni disciplinare severe.

Deși la prima impresie incidentul poate părea neînsemnat, astfel de comportamente au un impact real asupra calității serviciilor de transport public, unde siguranța și confortul pasagerilor depind de respectarea regulilor. Fiecare abatere de la lege generează costuri suplimentare pentru companie – fie prin pagube materiale, fie prin afectarea reputației – cheltuieli care ajung, în cele din urmă, să fie resimțite indirect de contribuabili și de utilizatorii serviciilor.

În plus, acest comportament are și consecințe sociale: nerespectarea regulilor erodează încrederea cetățenilor în transportul public, iar pasagerii care respectă normele devin afectați de lipsa de responsabilitate a altora.