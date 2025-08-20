Piața rezidențială din București a înregistrat în iulie peste 5.000 de apartamente vândute, ceea ce marchează a treia cea mai bună lună din ultimii doi ani și jumătate. Cele mai active zone au fost Sectoarele 3 și 6, considerate în prezent principalele poluri de dezvoltare imobiliară din Capitală. Această explozie a tranzacțiilor este strâns legată de dorința cumpărătorilor de a prinde ultima lună cu TVA redus.

Și Cluj-Napoca a consemnat un record local – peste 1.000 de tranzacții, cel mai mare nivel din ultimii trei ani și jumătate. La polul opus, orașele Timișoara și Iași au avut evoluții mai modeste. Timișoara a înregistrat o ușoară creștere față de iunie, iar Iașiul a cunoscut chiar o scădere semnificativă a vânzărilor.

Privind evoluția din primele șapte luni ale anului, Cluj-Napoca este singurul mare oraș care înregistrează o creștere anuală (+14%), în timp ce Bucureștiul (-7%), Timișoara (-3%) și Iașiul (-25%) sunt pe minus. La nivel național, piața a rămas relativ stabilă față de 2024.

Majorarea TVA-ului standard la 21% a fost principalul factor care a determinat această accelerare a vânzărilor. Mulți cumpărători au semnat precontracte înainte de 1 august pentru a beneficia de cota redusă de TVA, valabilă pentru locuințele livrate până la 1 august 2026. Acest mecanism a declanșat un val de activitate pe piață, cu negocieri rapide și încheierea accelerată a acordurilor.

Cei mai mulți cumpărători din iulie au fost persoane care achiziționează locuința pentru uz personal. Legea permite TVA redus doar pentru o singură achiziție, astfel că investitorii nu au avut un interes major în această perioadă.

„Practic, acest mecanism a generat o fereastră de oportunitate pentru cumpărători și dezvoltatori, accelerând negocierile și încheierea acordurilor înainte de termenul limită, în încercarea de a evita costurile suplimentare generate de majorarea TVA. În mod tradițional, vârfurile de vânzări se înregistrau în luna decembrie, când cumpărătorii și dezvoltatorii încercau să închidă tranzacțiile înainte ca noile modificări legislative să intre în vigoare la 1 ianuarie. De această dată însă, regulile jocului s-au schimbat pe parcursul anului, iar piața a fost nevoită să se adapteze pe loc. Această schimbare de calendar a creat un val brusc de interes și a accelerat semnificativ ritmul tranzacțiilor, demonstrând capacitatea pieței de a reacționa prompt în fața unor condiții fiscale noi”, explică Gabriel Blăniță, reprezentant Colliers România.

Deși unii dezvoltatori au anunțat că vor absorbi parțial sau integral diferența de TVA până la finalul anului, presiunea fiscală rămâne. Specialiștii avertizează că ritmul alert din iulie ar putea fi urmat de o perioadă de stagnare.

Noile taxe, majorările de impozite și contextul economic incert vor afecta apetitul de cumpărare, mai ales în rândul celor care ezită între achiziție și chirie.

Costurile totale cu o locuință vor cântări tot mai mult: de la prețul de achiziție, la întreținere, energie și taxele locale. În același timp, dezvoltatorii vor trebui să-și regândească strategiile de marketing și poziționare a proiectelor pentru a răspunde exigențelor unui cumpărător mai precaut.

Într-un climat economic mai restrictiv, piața imobiliară intră într-o nouă etapă. Potrivit lui Gabriel Blăniță, viitorul va aparține dezvoltatorilor care pot oferi mai mult decât o simplă locuință. Locația, eficiența energetică, facilitățile comunitare și sustenabilitatea devin factori-cheie pentru succesul unui proiect rezidențial.

Diferențierea nu mai este doar un avantaj, ci o condiție de supraviețuire. Proiectele care oferă plus-valoare pe termen lung, atât pentru cumpărători, cât și pentru investitori, vor continua să atragă cererea – chiar și într-un context economic mai dificil.