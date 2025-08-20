Guvernul pregătește pentru săptămâna viitoare Pachetul 2 de măsuri economice, axat pe restructurarea cheltuielilor publice. În paralel, discuțiile despre un al treilea pachet, dedicat sprijinirii economiei, devin tot mai intense, pe fondul presiunilor bugetare și al avertismentelor venite din partea consultanților.

Unul dintre cei mai vocali analiști, Adrian Negrescu, a subliniat la Euronews că „nota de plată pentru excesul, pentru «dezmatul» de anul trecut, o va plăti populația și firmele, nu statul”. Consultantul economic a atras atenția că, în lipsa unor reforme reale, România riscă să intre într-o recesiune dureroasă.

„Suntem în această situație, iar nota de plată este foarte gravă. Trebuie să ne așteptăm în continuare la măsuri dificile pentru majoritatea populației. (…) Da, e o perioadă în care, din păcate, nota de plată o vom achita noi – populația și firmele. Asta va însemna o inflație foarte ridicată, cea mai mare din Uniunea Europeană, undeva la 10% în toamna acestui an, și, probabil, foarte multe falimente”, a avertizat Negrescu.

Negrescu consideră că următorul pachet de măsuri ar trebui să includă instrumente concrete pentru susținerea consumului și a puterii de cumpărare. Printre propuneri se numără scăderea taxelor pe muncă și deduceri fiscale.

„Este absolut necesară susținerea economiei mai ales prin diversificarea surselor de finanțare. Dincolo de vânzarea pe bursă a pachetelor minoritare de acțiuni la firmele de stat, cred că este nevoie să construim un fond național de investiții care să pună la dispoziția firmelor românești capital la costuri reduse”, a explicat consultantul.

În opinia sa, Fondul Proprietatea ar putea deveni platforma centrală pentru atragerea investitorilor străini și pentru sprijinirea companiilor locale:

„Nu să îl îngropăm, cum vor unii, ci să ne folosim de brandingul, infrastructura și forța sa pentru a atrage investitori străini și a-l folosi drept instrument financiar pentru susținerea companiilor.”

Într-un peisaj economic tensionat, Negrescu a atras atenția asupra contradicțiilor din comunicarea oficială. Pe de o parte, proiecte de infrastructură precum autostrada spre Moldova ar urma să fie finanțate din granturi europene, „un lucru pozitiv, pentru că sunt bani nerambursabili”. Pe de altă parte, există ministere care anunță lipsa resurselor chiar pentru plata salariilor.

„L-am auzit pe ministrul Economiei, domnul Miruță, spunând că nu mai are bani pentru salarii în luna septembrie. Deci sunt multiple provocări care, bineînțeles, trebuie comunicate așa cum trebuie”, a punctat specialistul.

Negrescu critică și lipsa de coerență politică:

„Am senzația că politicienii noștri (…) trag fiecare în altă direcție. Pare un fel de căruță la care fiecare trage într-o parte, iar la un moment dat căruța asta s-ar putea rupe.”

Confirmarea ratingului de către agenția Fitch oferă, potrivit analistului, „o gură de oxigen”. Însă aceasta nu garantează stabilitatea pe termen mediu:

„Dacă nu facem reforme, dacă nu strângem cureaua și nu renunțăm la investițiile aberante, lucrurile pot lua o turnură negativă.”

Pe termen scurt, românii se confruntă cu creșteri de taxe și impozite, de la accize și TVA de 21%, până la majorări pe proprietăți și mașini.