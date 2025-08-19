Este o schimbare de mentalitate, un semnal discret, dar puternic, că România își valorifică potențialul digital și reinventează procesul de învățare.

De la sisteme inteligente de meditații care se adaptează la ritmul elevului, la platforme predictive care îi ajută pe profesori să identifice lacunele de cunoștințe înainte ca acestea să se amplifice, transformarea nu mai este la orizont. Se întâmplă în timp real.

Progresul României în domeniul alfabetizării digitale a fost constant, deși departe de a fi simplu. Cel mai recent raport al Deceniului Digital, publicat în 2024, a plasat acoperirea competențelor digitale de bază la nivel de țară la doar 27,7%.

Aceasta este mai puțin de jumătate din media UE de 55,6% și chiar puțin sub cifra României din 2023 de 27,8%. În ciuda stagnării, autoritățile au trasat un obiectiv ambițios, creșterea alfabetizării digitale la 90% până în 2027. Cadrul stabilește o foaie de parcurs care acoperă totul, de la învățământul primar până la formarea forței de muncă.

Deși statisticile arată că mai sunt de făcut eforturi, efectele implicării digitale sporite sunt deja vizibile în viața de zi cu zi.

Niciunde nu este acest lucru mai evident decât în divertisment. Tot mai mulți români aleg platformele digitale pentru agrement, iar un exemplu interesant este trecerea către experiențele de casino online Romania. Aceste medii virtuale au crescut în popularitate, îndepărtând utilizatorii de sălile de cazinou tradiționale. Este un semn al schimbării obiceiurilor, mai puțin dependente de spațiile fizice și mai integrate în ecosistemul online mai larg.

Dincolo de cazinouri, alte tendințe digitale reflectă în continuare schimbarea țării. Platformele educaționale au înregistrat o creștere notabilă, studenții, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și profesioniștii utilizând portaluri de e-learning pentru a-și îmbunătăți competențele, în special în domenii precum programarea, marketingul și designul digital.

Cu peste 2 milioane de elevi, părinți și profesori care utilizează acum instrumente bazate pe IA, sistemul educațional evoluează într-un ritm pe care puțini l-ar fi putut prezice acum doar câțiva ani.

Fie că este vorba de planificarea lecțiilor, meditații personalizate sau implicarea părinților bazată pe date, IA se integrează în ritmul cotidian al vieții școlare.

Această schimbare radicală nu este întâmplătoare. Strategia Națională privind Inteligența Artificială a guvernului, aprobată în iulie 2024, a pus educația în prim-plan. Prin investiții în infrastructură și formarea profesorilor, inițiativa își propune să producă o generație fluentă digital, pregătită pentru cerințele unei piețe a muncii în rapidă schimbare.

Nu se mai așteaptă ca profesorii să fie experți în tehnologie; ei sunt susținuți de platforme care fac munca grea în culise.

Deși tehnologia este impresionantă, educatorii sunt cei care transformă aceste instrumente în rezultate concrete.

LIVRESQ este un bun exemplu, o platformă de e-learning concepută în România, care rescrie modul în care profesorii își construiesc lecțiile. Creată de firma EdTech Ascendia, LIVRESQ permite educatorilor să producă conținut interactiv, bogat în multimedia, fără a fi nevoie de o singură linie de cod.

Peste 130.000 de profesori din peste 7.000 de instituții au adoptat platforma, folosind-o pentru a crea planuri de lecție dinamice care pot fi adaptate la diferite grupe de vârstă, materii și stiluri de predare.

Și beneficiile nu se opresc la crearea de conținut. Profesorii raportează că instrumentele de inteligență artificială îi ajută să economisească timp (uneori câteva ore pe săptămână) la notare, raportare și gestionarea clasei. Acest timp suplimentar, la rândul său, este petrecut îndrumând elevii, explorând noi strategii de predare sau pur și simplu luând o scurtă pauză într-o profesie solicitantă.

Elevii înșiși sunt probabil cei mai mari beneficiari ai tranziției digitale a României. Au apus vremurile educației universale. Elevii de astăzi experimentează ceva mai apropiat de personalizarea academică, cu platforme precum LearnMate și Brio în frunte.

LearnMate, dezvoltat de Adservio în colaborare cu Microsoft, adaptează explicațiile la nevoile individuale ale elevilor. Fie că este vorba de un elev de clasa a șasea care se luptă cu diviziunile lungi sau de un elev de liceu care se pregătește pentru examenele finale, sistemul identifică lacunele în cunoștințe și prezintă conținut concis ca răspuns.

Între timp, Brio schimbă modul în care se face evaluarea. În loc de teste rigide, standardizate, elevii pot susține acum examene de practică personalizate care se adaptează nivelului lor de competență. Numai în 2024, peste 120.000 dintre aceste teste au fost generate de sistemul de inteligență artificială Brio. Și mai important, este la orizont notarea automată a eseurilor, o actualizare care promite să elibereze profesorii de munți de hârțogărie, oferind în același timp feedback instantaneu și corect elevilor.

Ceea ce se desfășoară în România este o schimbare culturală mai amplă către pregătirea digitală. Cu peste 2 milioane de oameni care utilizează acum inteligența artificială în educație, schimbările se extind de la școlile primare la instituțiile de cercetare. Aceste instrumente schimbă modul în care ideile sunt predate, descoperite și înțelese. În esență, această mișcare are ca scop oferirea către milioane de români a șansei de a învăța și de a se adapta într-o lume care se mișcă mai repede ca niciodată.