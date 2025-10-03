La reuniunea Comitetului Politic European, desfășurată joi la Copenhaga, președintele României, Nicușor Dan, a avut o intervenție în cadrul grupului de lucru pe securitate, unde a expus concluziile raportului elaborat de Parchet în legătură cu alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

Documentul oferă detalii despre strategia de război hibrid utilizată de Federația Rusă împotriva României.

„Am prezentat raportul pe care Parchetul l-a făcut pe alegerile din noiembrie, anul trecut”, a declarat șeful statului în conferința de presă susținută la Copenhaga.

Președintele a subliniat că materialul a stârnit un interes major în rândul oficialilor europeni.

„Foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și mi-au zis că o să-l citească pe avionul de întoarcere”, a adăugat Nicușor Dan.

În document sunt descrise campaniile de influență digitală, atacurile cibernetice și metodele de manipulare a opiniei publice desfășurate în România, iar printre numele menționate se regăsește și candidatul independent Călin Georgescu.

Raportul arată că România a fost vizată în mod direct de operațiuni de influență orchestrate de actori externi ostili. Potrivit documentului, obiectivele acestor acțiuni au fost modelarea opiniei publice, diminuarea capacității decizionale a autorităților și slăbirea coeziunii sociale.

„România a fost ținta predilectă a unor ample campanii hibride în contextul scrutinelor electorale din 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice, destabilizarea capacității de decizie a autorităților guvernamentale și diluarea gradului de coeziune la nivelul societății”, se arată în raport.

Autorii documentului notează că atacurile nu s-au limitat doar la mediul virtual. Campania s-a manifestat prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice și acțiuni de microtargetare. De asemenea, o parte importantă a fost reprezentată de campanii de dezinformare și influențare a electoratului prin rețele sociale.

„Campania lansată în spațiul românesc s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât și prin campanii de microtargetare, dezinformare și influențare a electoratului. e acest palier s-a evidențiat caracterul ofensiv al agresiunilor hibride, care au exploatat vulnerabilitățile audiențelor naționale, atât prin utilizarea versatilă a platformelor sociale, respectiv prin eludarea politicilor prezente la nivelul acestora cu privire la expunerea persoanelor din spectrul politic, cât și prin tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației în vederea livrării mesajelor personalizate către audiențe receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral”, se precizează în raport.

Un capitol distinct al raportului se referă la promovarea online a candidatului independent Călin Georgescu, în special pe platforma TikTok, în perioada alegerilor prezidențiale.

„Astfel, în luna noiembrie 2024 s-a constatat o intensificare virulentă a activității de promovare electorală a candidatului independent pe TikTok. Expunerea acestuia în cadrul platformei a avut un caracter coordonat, fiind realizată de mai multe rețele de conturi”, arată documentul.

Investigațiile interne ale companiei TikTok au confirmat existența a două rețele coordonate de conturi, active pe teritoriul României, în lunile noiembrie și decembrie 2024. Acestea însumau peste 27.000 de conturi care au distribuit masiv conținut favorabil lui Georgescu.

Conform raportului, rețeaua de conturi a fost pregătită cu mult timp înainte. Ea fusese creată între 2022 și 2023, dar a fost activată chiar în preajma alegerilor.

„Rețeaua de conturi a fost creată între 2022–2023 și a fost activată cu o zi înaintea alegerilor cu scopul postării a peste 2.1 milioane de comentarii. Conturile au fost create utilizând adrese de e-mail cu domeniul rumbler.ru, înregistrat în RU”, se menționează în document.

Raportul arată că influența online a fost amplificată prin manipularea algoritmilor rețelei TikTok, prin folosirea succesivă a unor hashtag-uri asociate lui Călin Georgescu. În acest mod, mesajele electorale au ajuns în mod repetat la audiențele vizate.

„Manipularea algoritmului a fost realizată preponderent prin utilizarea succesivă în cadrul materialelor video a unor hashtag-uri afiliate candidatului independent și menționarea acestuia în secțiunea de comentarii aferentă materialelor video populare în cadrul platformei”, precizează raportul.

Analizele tehnice independente, efectuate cu instrumentul Exolyt, confirmă faptul că videoclipurile care utilizau aceste hashtag-uri au avut o vizibilitate mult mai mare decât în mod normal. Printre cele mai utilizate se află #CG11, #calingeorgescu, #georgescu, #calingeorgescu2024 și #calingeorgescupresedinte2024.

„Conform analizelor tehnice efectuate (tool-ul Exolyt), materialele video care au avut atașate hashtag-urile asociate candidatului independent Călin Georgescu au înregistrat creșteri semnificative de expunere, în perioada desfășurării scrutinelor electorale”, se menționează în document.

Documentul prezentat la Copenhaga detaliază și perioada de pregătire a acestei infrastructuri informaționale. Autorii notează că rețelele de conturi și canalele de propagare a mesajelor au fost construite și activate cu mult timp înainte de campania electorală.

„Această infrastructură informațională a fost creată și activată încă din 2022 pentru promovarea unor mesaje subliminale la nivelul spațiului informațional autohton, pentru cultivarea unor sentimente anti-sistem la nivelul audiențelor vizate”, se arată în raport.

În anul electoral 2024, această infrastructură a fost utilizată pentru a sprijini discursul unui candidat perceput ca anti-european și anti-NATO.

„În contextul alegerilor din 2024, această infrastructură a fost utilizată pentru influențarea mentalului colectiv în vederea dezvoltării unor idei care să corespundă discursului candidatului anti-european și anti-NATO”, notează documentul.

De asemenea, raportul subliniază că flexibilitatea acestei rețele permite utilizarea sa și în alte contexte, inclusiv în timpul unor crize politice, economice sau de ordine publică.

„Adaptabilitatea acestei infrastructuri malițioase a permis modelarea unei percepții anti-sistem, exploatabile în contextul unor evenimente care ar putea genera efecte în favoarea actorilor statali străini (ex: procese electorale, crize de ordine publică, crize politice/economice etc.)”, se concluzionează în document.

Documentul poate fi consultat mai jos: