Șeful statului român a explicat că declarațiile lui Viktor Orban nu reflectă realitatea conflictului. Nicușor Dan a precizat că agresiunea militară a Rusiei a pus capăt unei perioade lungi de stabilitate și a determinat statele europene să sprijine Ucraina.

„Nu știu ce a declarat la presă. Evident că nu este un război. În primul rând, noi avem un război de agresiune în Ucraina care a destabilizat, a rupt o pace și o prosperitate care s-a stabilit după Al Doilea Război Mondial. Deci atunci a fost obligatoriu ca ele să ajute țara agresată”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că ajutorul oferit Ucrainei este un demers necesar pentru menținerea ordinii internaționale și pentru protejarea securității continentului.

Nicușor Dan a vorbit și despre alte tipuri de presiuni exercitate de Moscova, menționând campanii de dezinformare și incidente de securitate.

„Pe de altă parte, vedem diverse forme de agresiune din partea Rusiei. Am vorbit de un proces de dezinformare sistematică în Moldova, în România și în multe din țările vecine. Acum vedem fenomenul acesta al dronelor care afectează spațiul aerian al țărilor”, a arătat președintele României.

În opinia sa, aceste acțiuni confirmă că Europa se află în fața unor amenințări multiple și trebuie să rămână fermă în apărarea valorilor democratice și a securității colective.

„Deci, față de toate aceste amenințări, Europa în momentul de față, pe de o parte, apără ordinea internațională și, pe de altă parte, se apără pe ea însăși”, a adăugat Nicușor Dan.

În paralel, premierul Viktor Orban a afirmat că la summitul de la Copenhaga se dezbat trei chestiuni esențiale: declararea conflictului Rusia–Ucraina drept „războiul Europei”, suplimentarea sprijinului financiar pentru Kiev și accelerarea procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, inclusiv prin oprirea importurilor de petrol și gaze rusești.

Liderul ungar a reiterat că Budapesta nu va susține aceste decizii, considerându-le contrare intereselor naționale.

„Copenhaga, ziua a doua. Situația este gravă. Pe masă se află propuneri care susțin în mod deschis războiul. Vor să acorde fonduri UE Ucrainei. Încearcă să accelereze aderarea Ucrainei cu tot felul de trucuri juridice. Vor să finanțeze livrările de arme. Toate aceste propuneri arată clar că bruxellezii vor să intre în război”, a transmis Viktor Orban pe X.

În mesajul public, premierul ungar a accentuat că Ungaria nu își va schimba atitudinea, în ciuda presiunilor europene.

„Voi susține cu fermitate poziția Ungariei, dar acest summit dovedește, de asemenea, că în lunile următoare amenințarea războiului va fi prezentă. Vom avea nevoie de sprijinul întregii noastre comunități politice și al tuturor maghiarilor care doresc pacea”, a spus Viktor Orban.

Poziția Budapestei se menține constantă în privința sancțiunilor la adresa Federației Ruse, pe care guvernul ungar le consideră dăunătoare pentru economie. În schimb, majoritatea statelor membre UE argumentează că sprijinul politic, financiar și militar pentru Ucraina este necesar pentru menținerea stabilității regionale.