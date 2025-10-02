Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat într-un interviu pentru Europa FM că susține, pe termen mediu, revenirea TVA la 19%, deși nu consideră realist ca această măsură să fie implementată în anii imediat următori.

El a precizat că reducerea TVA ar trebui să fie un deziderat pe termen mediu, menționând că scopul este ca România să fie atractivă fiscal pentru investitori.

„Mi-aș dori la un moment dat revenirea TVA la 19%, dar nu mâine, nu poimâine, nici în 2026, poate nici în 2027. Pe termen mediu însă, asta trebuie să fie dezideratul: să fii atractiv”, a afirmat liderul maghiarilor din România.

Kelemen Hunor a subliniat că România trebuie să își adapteze politicile fiscale pentru a atrage investițiile care se relocă în prezent din Asia către Europa, dar și pentru a beneficia de fluxul de capital care vine din Europa de Vest spre Europa Centrală și de Est.

Potrivit liderului UDMR, investitorii caută locații și condiții favorabile, iar România se confruntă în prezent cu taxe ridicate și cu lipsă de predictibilitate, ceea ce reprezintă o greșeală. Hunor a explicat că situația actuală fiscală a fost influențată de deciziile colegilor săi din anii 2022 și 2023, perioadă în care nu s-a realizat nicio rectificare bugetară.

„Investitorii caută locații bune, condiții bune. Pe de altă parte, dinspre Europa de Vest investițiile vin spre Europa de Est și Europa Centrală și noi suntem cu taxe foarte mari și cu lipsă de predictibilitate. Este o greșeală. Dar noi avem acum o situație creată de colegii noștri anul trecut, dar mai ales din 2023. Au fost doi ani când nu s-a făcut rectificare bugetară”, a adăugat Kelemen Hunor.

Referitor la declarația primarului Capitalei, Nicușor Dan, care susținea că „se putea și altfel”, Kelemen Hunor a confirmat că exista o alternativă, dar a explicat că era nevoie să se găsească rapid surse de finanțare.

El a menționat că, în timpul discuțiilor din iunie, la care au participat reprezentanți ai USR și mai mulți economiști, s-a ajuns la concluzia că reducerea taxelor ar fi fost o soluție mai bună.

Totuși, din necesitate, au fost acceptate majorările de TVA, accize și alte impozite, fără ca aceasta să fie o dorință politică, ci o necesitate urgentă.

„Am fost la niște discuții în iunie, era și cineva de la USR și câțiva economiști, care am spus că reducerea taxelor e o soluție mult mai bună. Atunci, din necesitate, am acceptat toți creșterea TVA, accize și alte impozite, dar nu a fost o dorință de a face așa ceva. Dar trebuia să găsim bani”, a mai transmis Kelemen Hunor.

În contextul fiscal, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că, în acest moment, nu există planuri pentru creșterea TVA în 2026 și nici pentru majorarea altor taxe. Nazare a subliniat că HoReCa va fi tratat ca un caz aparte, urmând ca deciziile să fie luate în baza analizelor efectuate și în consultare cu coaliția guvernamentală.

De asemenea, el a afirmat că nu există planuri pentru creșterea impozitului pe profit sau a celui pe venit și a reiterat că toate taxele sunt evaluate în prezent fără intenția de majorare.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat și el anterior acest lucru, explicând că nici în discuțiile din cadrul coaliției guvernamentale și nici în negocierile cu Comisia Europeană nu au fost propuneri privind noi creșteri de taxe sau impozite pentru anul viitor, inclusiv majorarea TVA.