Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat joi, într-o emisiune difuzată de EuropaFM, că este convins că PSD va avea tot interesul să preia guvernarea în 2027, având în vedere că inițiatorii rotativei doresc să conducă guvernul și nu ar renunța la această poziție.

În cazul în care ar renunțam revenirea ar putea să nu mai fie posibilă, consideră liderul UDMR. El a explicat că, potrivit regulilor stabilite în coaliție, președintele Nicușor Dan îl va desemna pe cel propus de PSD pentru funcția de premier.

„Da, da, sunt convins că PSD-ul are tot interesul să preia guvernarea din 2027, că ei au vrut rotativa. Asta, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vrei să conduci guvernul, nu pleci de la guvernare, că după aceea e posibil să nu mai fie posibilă reîntoarcerea. (Nicușor Dan) Va desemna pe cel care va fi propus de PSD”, a afirmat Kelemen Hunor pentru sursa citată.

Kelemen Hunor a precizat că, dacă partidele din coaliție ajung până în 2027, nu există motive să apară blocaje în desemnarea premierului. Șeful UDMR a atras atenția că evoluțiile interne ale PSD, cum ar fi pregătirea congresului sau alegerile, reprezintă responsabilitatea exclusivă a partidului.

Kelemen Hunor a adăugat că ar fi o greșeală să se pronunțe asupra deciziilor interne ale PSD, deoarece partidul știe cel mai bine cum să procedeze. Cu toate acestea, el și-a exprimat convingerea că persoana nominalizată de PSD în 2027 va fi desemnată de președinte.

„Vă daţi seama că, dacă am ajuns până în 2027 cu această coaliţie, nu ne împiedicăm în 2027. Nu ştiu ce se va întâmpla până atunci, nu e treaba mea. PSD-ul se pregăteşte de congres, de alegeri. E treaba lor. Ar fi o greşeală să mă pronunţ eu ce e de făcut. Ei ştiu mai bine. Dar sunt convins că cel care va fi nominalizat de PSD în 2027 va fi desemnat”, a adăugat Kelemen Hunor.

Referitor la Ilie Bolojan, întrebat despre posibila sa competiție cu Nicușor Dan, Kelemen Hunor a menționat că Bolojan este complet dedicat guvernării, fiind preocupat de asta „de dimineață până seara”, și l-a descris ca pe un „stahanovist” care și-a asumat această responsabilitate.

El a subliniat că perioada actuală nu este una ușoară și că uzura este evidentă, dar că Bolojan a acceptat acest risc, considerând că succesul său va fi egal cu succesul României.