Potrivit analizei prezentate de Victor Ciutacu la România TV, susținerea lui Bolojan de către toate partidele din coaliție ar permite păstrarea structurii majorității parlamentare. În acest fel, trecerea prin Parlament a unui nou premier ar deveni o formalitate, iar lui Bolojan i s-ar asigura o ieșire onorabilă din funcție.

Problemele politice generate de această schimbare nu ar proveni din partea PSD, ci ar fi legate de fostul lider USR, Cătălin Drulă. În opinia jurnalistului, Drulă ar fi interesat să candideze și își desfășoară activ campania, urmărind stabilirea momentului anunțului și nominalizarea candidatului. Eventuala candidatură a lui Bolojan la Capitală nu ar afecta, potrivit analizei, poziția USR în coaliție și nu ar diminua avantajele electorale ale altor membri ai partidului.

„Propunere-șoc în coaliția de guvernământ! Lui Ilie Bolojan, care a ajuns în stadiul în care enervează pe toată lumea cu ideile fixe și stilul inflexibil de conducere, inclusiv propriul partid, i s-a oferit să candideze la Primăria Capitalei. Susținut de toate partidele care alcătuiesc coaliția, astfel încât să nu se producă ruptura de care se teme toată lumea. În acest fel s-ar și păstra structura politică a majorității parlamentare, astfel încât trecerea prin Parlament a unui nou premier ar fi o simplă formalitate, lui Ilie Bolojan i s-ar asigura o ieșire onorabilă din funcție, iar puterii nu i s-ar mai reproșa (pe bună dreptate) că nu face alegeri în termenul legal”, a dezvăluit Victor Ciutacu.

Propunerea de a candida la Primăria Capitalei ar putea fi percepută ca un pas strategic pentru viitoare ambiții politice.

„Problemele care ar apărea în această construcție politică nu ar veni în nici un caz din partea PSD, care oricum n-are nici un chef să ia bătaie iar la Capitală, ci pe linia Cătălin Drulă – Ilie Bolojan. Pe de o parte, fostul lider al USR, care nu demult era să-și îngroape partidul în alegeri și a ajuns să fie pus pe tușă în favoarea Elenei Lasconi, e obsedat să candideze. Își face o campanie asiduă, se oferă, se lipește de Nicușor Dan pe unde-l prinde, se vede deja-n capul trebii. Spumegă că restul coaliției nu se sensibilizează la dorința lui de mărire și încearcă să forțeze anunțarea scrutinului și nominalizarea. Ratarea momentului ar fi un dezastru personal pentru el, dar, dat fiind că ai săi colegi abia s-au înfipt la cașcaval, nu mai face USR a doua oară prostia să se retragă din guvern. Nici măcar de dragul lui Cătălin Drulă. Plus că Ilie Bolojan e oricum perceput mai degrabă ca rezist decât liberal, deci eventuala candidatură a acestuia la Capitală n-ar șifona deloc fițele și accesele de superioritate ale electoratului taliban.

Victor Ciutacu a amintit de faptul că Bolojan a ocupat în decursul unui singur an mai multe funcții importante, inclusiv șef al Senatului, președinte interimar al României și prim-ministru.