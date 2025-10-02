BMW a anunțat rechemarea în service a peste 145.000 de vehicule în Statele Unite, după ce un demaror care se supraîncălzește ar putea „crește riscul de incendiu”, conform Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA (NHTSA). Autoritățile americane au transmis notificarea miercuri, precizând că siguranța șoferilor și pasagerilor este prioritară.

Problema afectează mai multe modele de BMW, inclusiv „BMW 340i, X7 și X5 din 2020”, potrivit NHTSA. În plus, „modele, inclusiv Toyota Supra și vehiculele BMW 230i din 2022”, sunt vizate de această rechemare.

Defecțiunea constă într-un demaror care se poate supraîncălzi, ceea ce ar putea provoca incendii. Pentru remediere, dealerii BMW vor „înlocui gratuit demarorul motorului”, oferind clienților o soluție completă fără costuri suplimentare.

Această rechemare survine într-un context dificil pentru producătorul german. BMW se confruntă cu scăderi semnificative ale vânzărilor în China, una dintre cele mai importante piețe pentru industria auto. În același timp, concurența venită din partea producătorilor locali de vehicule electrice se intensifică, iar problemele tehnice, precum „o rechemare majoră din cauza frânelor”, pun presiune suplimentară asupra companiei.

Pe lângă acestea, BMW trebuie să gestioneze „condițiile economice globale fluctuante, creșterea costurilor de producție și nevoia de a se adapta la trecerea rapidă către vehiculele electrice”, factori care i-au afectat poziția pe piață și profitabilitatea. Tranziția către electrificare presupune investiții uriașe în cercetare, dezvoltare și infrastructură, ceea ce complică strategia globală a companiei.

De asemenea, rechemările frecvente pot afecta imaginea brandului și încrederea clienților, în contextul în care siguranța vehiculului este unul dintre principalele criterii de cumpărare pentru consumatori.

Proprietarii vehiculelor afectate sunt sfătuiți să contacteze dealerii BMW pentru programarea reparației gratuite a demarorului. NHTSA recomandă ca mașinile să fie verificate cât mai curând posibil pentru a evita riscurile asociate supraîncălzirii.

În plus, experții recomandă șoferilor să fie atenți la orice semne de supraîncălzire a motorului, miros de ars sau probleme la pornire, care ar putea indica o defecțiune. Ignorarea acestor semne poate crește riscul unui incendiu.

Această situație subliniază provocările complexe cu care se confruntă producătorii auto, între siguranța clienților, presiunile economice și tranziția către tehnologiile electrice. Rechemările de acest tip sunt esențiale pentru menținerea standardelor de siguranță și pentru protejarea reputației brandului.

Industria auto globală traversează o perioadă de transformare rapidă. Pe de o parte, producătorii tradiționali, precum BMW, trebuie să se adapteze la cererea tot mai mare pentru vehicule electrice și tehnologii de mobilitate sustenabilă. Pe de altă parte, consumatorii și autoritățile pun presiune tot mai mare pentru siguranță, eficiență și reducerea impactului asupra mediului.

În acest context, rechemările de siguranță, chiar și pentru defecte tehnice considerate minore, devin o componentă crucială a strategiei de brand. BMW nu este singura companie afectată: numeroși producători se confruntă cu probleme similare, care includ frâne, airbag-uri sau componente electrice defecte.

Această rechemare recentă arată cât de importantă este monitorizarea continuă a vehiculelor pe piață și colaborarea strânsă dintre producători, dealeri și autorități pentru prevenirea accidentelor și protejarea clienților.