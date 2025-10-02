Alexandra Iuliana Rus, judecătoare la Înalta Curte de Casație și Justiție, a depus la CSM cererea de eliberare din funcție prin pensionare, conform ordinii de zi a Secției pentru judecători din 2 octombrie 2025. În 2019, judecătoarea a făcut opinie separată în sensul achitării fostei șefe DIICOT, Alina Bica, și a solicitat dispunerea rejudecării procesului lui Liviu Dragnea, fostul șef PSD.

Soțul său, Claudiu Andrei Rus, care este și el magistrat la Înalta Curte, a fost selectat de o comisie din Ministerul Justiției pentru postul de magistrat de legătură în Regatul Spaniei, în noiembrie 2024.

Potrivit declarației de avere, soții Rus dețin două apartamente în Ras Al Khaimah, unul dintre cele șapte emirate care alcătuiesc Emiratele Arabe Unite, achiziționate în 2022 și 2024. De asemenea, au declarat o casă și două apartamente în București. Andrei Claudiu Rus a raportat un venit anual din salarii și restanțe salariale de aproape 750.000 de lei, adică peste 62.000 de lei pe lună (peste 12.000 de euro/lună). Alexandra Rus a raportat un venit net anual din salarii, restanțe salariale, indemnizații și diurne de peste 730.000 de lei, adică peste 61.000 de lei pe lună (peste 12.000 de euro/lună).

Președintele Nicușor Dan a afirmat că decizia CCR este, în opinia sa, exagerată și a subliniat că în societate există aproape unanimitate că este anormal ca pensia magistraților să fie egală cu salariul. El a explicat că o astfel de situație poate descuraja magistrații să rămână activi și să producă pentru societate.

„Eu cred că CCR în această chestiune și decizia CCR este mult, mult exagerată. În sensul că există în societate aproape unanimitate pe faptul că e anormal ca în orice sistem posibil, acum vorbim de justiție, pensia să fie cât salariul. Pentru că tu vrei să ai niște oameni care să producă pentru societate. Și atunci dacă tu le dai pensia cât salariul îi stimulezi să iasă din sistem, să nu producă pentru societate”.

Nicușor Dan a mai precizat că există unanimitate în clasa politică în privința necesității modificării pensiilor magistraților și a subliniat că, pornind de la acest consens, guvernul a adoptat o lege cu care și-a asumat răspunderea, încercând să o facă cât mai solidă, ținând cont de deciziile anterioare ale Curții Constituționale.

„Există unanimitate în clasa politică pe faptul că lucrul ăsta trebuie să se întâmple. În baza acestui fapt, guvernul a făcut o lege cu care și-a asumat răspunderea și pe care s-a străduit să facă, analizând deciziile anterioare ale Curții Constituționale, să facă cât mai solidă”.

Președintele și-a exprimat încrederea că, chiar dacă legea va fi contestată la CCR, există soluții.