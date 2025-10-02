Plățile în avans pentru subvențiile agricole aferente acestui an vor fi demarate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) începând cu data de 16 octombrie. Transferul banilor către fermieri urmează un traseu clar, de la autorizarea cererilor până la creditarea efectivă în conturile beneficiarilor.

Procesul începe cu alocarea fondurilor europene și naționale gestionate de APIA. Agenția autorizează fermierii eligibili pentru diferitele scheme de sprijin, iar după verificarea cererilor și a eligibilității, plățile finale sunt transferate în conturile acestora din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) sau Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în lei, la cursurile de schimb oficiale.

”Intervalul de timp dintre momentul autorizării la plată și alimentarea conturilor fermierilor cu sumele cuvenite variază în funcție de disponibilul bugetar, precum și de tipul de intervenție finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA sau Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – FEADR”, a precizat APIA, potrivit agrointel.

Conform experienței anilor anteriori, dacă Ministerul Finanțelor alocă sumele necesare la timp, avansul poate ajunge la fermieri chiar în două zile de la autorizarea de către funcționarii agenției. În schimb, atunci când bugetul este deblocat mai lent, fermierii pot aștepta chiar și câteva săptămâni sau peste o lună pentru a vedea banii în conturi.

Anul trecut, cel mai dificil proces de plată s-a înregistrat pentru măsurile compensatorii. Aceste sume, achitate din fondurile AFIR, au avut nevoie de săptămâni pentru a ajunge la beneficiari. În 2025, fermierii care au depus cereri pentru astfel de măsuri trebuie să fie pregătiți pentru un timp de așteptare mai lung.

Ce trebuie să facă fermierii pentru a intra pe lista de plată

Pentru a beneficia de plata în avans, fermierii trebuie să respecte câteva condiții simple:

semnarea cererii de plată până la data de 30 septembrie, în format fizic, la centrele APIA unde a fost depus documentul;

depunerea tuturor documentelor obligatorii până la termenele limită, conform schemelor solicitate;

asigurarea că dețin un cont bancar valid, corespunzător celui comunicat odată cu cererea de plată.

Calendarul plăților

Experiența anilor anteriori arată că transferul banilor începe cu autorizarea cererilor eligibile, continuă cu înregistrarea în contabilitate și apoi plata efectivă în conturi. Plățile în avans se vor desfășura în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie, iar din 1 decembrie APIA va începe efectuarea plăților regulate.

Pentru fermieri, respectarea termenelor și completarea corectă a documentației reprezintă cheia pentru a primi subvențiile cât mai rapid.