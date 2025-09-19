Șeful APIA Mureș, Ovidiu Săvâșcă, a spus că fermierii care trec prin controlul pentru subvenții pot evita reducerile la plățile pe suprafață dacă problemele lor sunt mici, primind doar atenționări. El a precizat că și anul acesta toate parcelele declarate la APIA sunt verificate prin monitorizare și a explicat cum se desfășoară aceste verificări.

Săvâșcă a spus că fermierii primesc doar atenționări atunci când neconformitățile sunt foarte mici și nu duc la penalizări. El a mai adăugat că la APIA Mureș se organizează întâlniri cu fermierii pentru a clarifica detaliile legate de controlul prin monitorizare. Toți fermierii și toate parcelele declarate intră în acest tip de control.

Șeful APIA a explicat că situațiile descoperite la verificări sunt marcate cu culori, ca la semafor: verde, galben sau roșu. Cele mai multe parcele sunt verzi și pot primi plata direct fără probleme. Cele galbene necesită clarificări suplimentare, iar cele roșii, care reprezintă aproximativ 6% din totalul parcelelor din județul Mureș, trebuie clarificate urgent.

Fermierii pot oferi explicații funcționarilor pentru a rezolva aceste probleme.

„Sunt situații unde sunt doar atenționări, unde sunt sau foarte mici neconformități care sunt doar la nivel de atenționare, nu se penalizează. Aici intră toți fermierii, deci toate parcelele declarate la APIA intră în acest tip de control. Acolo unde s-au găsit neconformități, neclarități, sunt situații unde se cer clarificări de la fermier, apare exact ca la semafor. Parcelele cu roșu, galben și verde. Cea mai mare proporție, evident sunt cele cu verde care, din fericire, trec și merg direct în control administrativ, sunt autorizabile la plată. Acolo unde e apare cu culoarea galbenă, desigur se mai cer clarificări, iar la cele cu roșu, undeva la 6% din parcelele declarate total pe județul Mureș au primit această categorie de culoare roșie, sunt necesare clarificări. Fermierii, bineînțeles, în discuțiile cu funcționarii, pot aduce aceste clarificări”, a spus Săvâșcă la emisiunea TV „Agricultura la raport” de pe M9 TV.

APIA a anunțat că verificările prin monitorizare se fac în toată țara și se aplică tuturor cererilor de plată pentru subvențiile pe suprafață. Toți fermierii care au depus cereri la APIA (aproximativ 708.000 cereri) și terenurile lor (aproximativ 9,87 milioane hectare) vor fi verificați.

Pentru fiecare parcelă se verifică: locația, dacă terenul e eligibil, tipul de folosință, ce cultură se cultivă, suprafețele afectate de incendii sau inundații și dacă există zone care nu sunt folosite în agricultură.

APIA a explicat că deoarece toți fermierii sunt verificați, aceștia vor fi informați despre eventualele probleme și vor putea să ofere clarificări sau să modifice cererea de sprijin până pe 30 septembrie, fără penalități. Rezultatele finale ale controlului vor fi introduse în sistem până pe 16 octombrie 2025, astfel încât fermierii să poată primi plata avansului.