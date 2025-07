Fermierii controlați pentru subvențiile APIA în campaniile trecute pot fi controlați și în acest an

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) spune că, în legislaţia actuală, nu există prevederi aplicabile în cazul în care un fermier, care a fost selectat în eșantionul de control pentru un an de cerere, să nu mai fie inclus în eșantionul de control în anii următori. Pentru campania din acest an, verificările în teren se vor face pentru 13.955 de dosare unice.

Trebuie făcute controale pentru a verifica cum se gestionează politica agricolă comună. Aceste controale trebuie să fie bine organizate și să se concentreze mai ales pe zonele unde este cel mai mare risc de greșeli. Fiecare țară membră din Uniunea Europeană (UE) trebuie să facă suficiente controale ca să protejeze banii europeni de eventuale riscuri.

Autoritatea care face verificările trebuie să aleagă cine va fi controlat din toți cei care au făcut cereri. Această alegere se face în două moduri: o parte din cereri sunt alese la întâmplare, iar o altă parte din cereri sunt alese în funcție de cât de mare este riscul ca acolo să apară probleme.

„Regulamentul (UE) 2021/2116 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune, art. 60 norme referitoare la controalele care trebuie efectuate, prevede că sistemele de gestionare şi control instituite în conformitate cu articolul 59 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/2116 includ controale sistematice care vizează, între altele, domeniile în care riscul de eroare este cel mai ridicat. Statele membre asigură efectuarea controalelor la nivelul necesar pentru o gestionare eficace a riscurilor la adresa intereselor financiare ale Uniunii. Autoritatea relevantă îşi selecţionează eșantionul de control din întreaga populaţie de solicitanți, incluzând, după caz, o parte aleatorie şi o parte selecţionată pe baza analizei riscurilor”, a transmis APIA la solicitarea Agrointel.

Personalul APIA nu poate selecta cine intră în eșantionul de control

Conform sursei citate anterior, funcţionarii sau conducerea APIA nu poate interveni în selectarea fermierilor care sunt selectaţi în eşantionul de control.

Dacă un fermier cere ajutor pentru mai multe măsuri într-un an, el intră în lista de verificare pentru fiecare măsură în parte. Asta înseamnă că are șanse mai mari să fie ales pentru control, mai ales dacă a cerut multe măsuri sau dacă are un risc mai mare, calculat pentru situația lui.

Selecția fermierilor care vor fi verificați în teren se face automat, în sistemul informatic, fără ca o persoană să intervină. Această selecție se face corect și transparent, fie în funcție de riscurile identificate, fie aleatoriu, așa cum cer regulamentele europene și legea din România.