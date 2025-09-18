Decizia, publicată în Monitorul Oficial nr. 848 din 16 septembrie, schimbă articole din ordinele anterioare emise în 2024, referitoare la criteriile de eligibilitate, documentele justificative și condițiile de implementare a intervențiilor din sectoarele vegetal și zootehnic.

Concret, termenul de 20 septembrie a fost înlocuit cu 30 septembrie pentru toate situațiile în care fermierii au nevoie să facă ajustări în cererile de plată, cu condiția să nu fie vorba de creșteri de suprafață, transmite agrointel.ro.

Textul legislativ prevede expres că în cadrul intervențiilor supuse sistemului de monitorizare a suprafețelor prin sateliții Sentinel, fermierii pot face modificări în cererea de plată sau pot retrage suprafețe până la 30 septembrie.

Datele obținute prin programul Copernicus permit identificarea rapidă a neconformităților, iar fermierii au posibilitatea să ajusteze declarațiile înainte ca acestea să devină definitive.

Fermierii pot aduce modificări sau pot retrage parțial suprafețele declarate doar dacă sunt respectate anumite condiții. Acestea includ situațiile în care APIA nu a notificat încă agricultorul cu privire la un control la fața locului.

În cazul controalelor prin monitorizare, dacă sunt descoperite parcele neconforme, fermierii pot participa la întâlniri de clarificare și pot corecta cererile fără a mări suprafața declarată.

De asemenea, retragerile sunt posibile pentru terenurile care nu mai au utilizare agricolă sau pentru cele unde nu s-a desfășurat activitate agricolă, cu condiția ca la depunerea cererii să fi fost semnalată necesitatea actualizării limitelor blocului fizic.

Prelungirea termenului are o importanță directă pentru campania de plăți din 2025. APIA urmează să demareze plata în avans a subvențiilor începând cu 16 octombrie, iar suprafețele eligibile vor fi calculate în baza cererilor de plată modificate până la finalul lunii septembrie.

Astfel, fermierii care nu își ajustează la timp cererile riscă să piardă bani sau să fie sancționați pentru neconformități constatate ulterior.

Noua măsură este corelată cu regulamentele Uniunii Europene privind monitorizarea digitală a suprafețelor agricole, prin date satelitare, pentru creșterea transparenței și a corectitudinii în acordarea subvențiilor.

Programul Copernicus permite verificarea în timp real a exploatațiilor, iar ajustarea termenelor le oferă fermierilor șansa de a corecta datele astfel încât să evite sancțiunile.