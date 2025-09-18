O lege nouă, inspirată de tragedia de la 2 Mai, unde Vlad Pascu a ucis doi tineri la volan, ar putea schimba regulile în România. Parlamentarii vor ca șoferii care au permis de mai puțin de doi ani să nu mai conducă mașini puternice.

O propunere depusă recent în Parlament modifică Ordonanța nr. 195/2002 despre circulația pe drumuri. Conform ei, șoferii începători nu vor mai putea conduce mașini considerate prea puternice pentru experiența lor. Mai mulți parlamentari susțin această idee, bazându-se pe statistici și accidente grave care au avut la bază lipsa de experiență combinată cu mașini foarte puternice.

Datele arată că tinerii șoferi provoacă multe accidente grave. Doar în 2023, din 4.526 de accidente grave, 781 au fost făcute de șoferi până în 22 de ani – peste 17%. În 2024, numărul total de accidente grave a scăzut, dar proporția celor făcute de șoferii începători a rămas aproape aceeași: 699 cazuri, adică 16,5%.

Proiectul de lege spune că șoferii începători nu pot conduce mașini prea puternice raportat la greutatea lor, nu după numărul de cai putere. Limita este de 0,075 kW/kg. Adică, un șofer cu permis de mai puțin de doi ani nu va putea conduce o mașină care are prea multă putere pentru cât cântărește autoturismul.

Există două excepții:

Dacă în mașină mai este și un șofer cu permis de cel puțin 10 ani.

Dacă mașina e folosită doar la serviciu și șoferul poate dovedi asta printr-un contract de muncă.

Cine încalcă regula va primi cea mai mare amendă posibilă pentru persoane fizice. De exemplu, dacă un șofer începător conduce o mașină care depășește limita, dar nu cu mult, și nu se află în excepții, va fi sancționat. Dacă depășește mai mult, amenda va fi maximă.

Inițiatorii legii spun că România și-a propus, prin Strategia națională pentru siguranța rutieră 2022–2030, să reducă cu 50% numărul de decese și răniți grav până în 2030. Pentru asta sunt nevoie de măsuri clare și eficiente. Ei dau exemple din alte țări: în Italia, șoferii cu mai puțin de trei ani experiență nu pot conduce mașini cu raport putere/greutate mai mare de 75 kW/tonă, iar în Franța se discută o lege asemănătoare.

Adoptarea legii nu costă statul bani, dar ar putea economisi prin reducerea accidentelor și a cheltuielilor cu spitale, poliția și asigurările. Dacă legea trece de Parlament și va fi semnată, va intra în vigoare la șase luni după publicare. În 60 de zile de la aplicare, Guvernul trebuie să modifice Regulamentul de aplicare al Codului rutier.