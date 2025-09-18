Trei tineri din București, de 19 și 20 de ani, au fost arestați preventiv joi, 18 septembrie, fiind acuzați că au furat aproape 95.000 de lei din contul unui alt tânăr cu care stăteau într-un apartament la mare, la începutul lunii iulie.

Anchetatorii spun că unul dintre ei știa cum să deblocheze telefonul victimei și a intrat în aplicația bancară, obținând datele de conectare. Apoi a instalat aplicația pe propriul telefon, a creat un card virtual și l-a pus în portofelul său electronic. După aceea, i-a dat telefonul victimei.

Cei trei au făcut împreună 44 de retrageri de bani de la bancomate din București și Ploiești. Un alt tânăr i-a ajutat, ducându-i cu mașina la bancomate.

Parchetul din București a anunțat că cei trei sunt cercetați pentru acces ilegal la sistem informatic și operațiuni financiare frauduloase. Faptele s-au întâmplat între 1 și 3 iulie 2025, iar prejudiciul total este de aproape 95.000 de lei.

Banii obținuți, aproximativ 95.000 de lei, au fost împărțiți între cei trei, fiecăruia revenindu-i cam 31.600 de lei.

Miercuri, poliția a făcut patru percheziții la casele celor trei tineri din București, după ce a obținut autorizațiile de la judecător.

Aceștia au fost reținuți 24 de ore, iar joi judecătorul a decis să îi aresteze preventiv pentru 30 de zile, la cererea procurorilor.

Cercetările sunt făcute de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și de Poliția București – Serviciul de Combatere a Infracțiunilor Informatice, cu ajutorul Direcției Operațiuni Speciale.