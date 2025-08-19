Un bărbat în vârstă de 24 de ani, care a furat un telefon mobil dintr-un centru comercial din Cluj, a reușit în doar două zile să retragă aproape 270.000 de lei din conturile victimei.

Victima, un bărbat de 55 de ani, a reușit să recupereze doar o parte din sumă. Tânărul de 24 de ani este cercetat în libertate, sub control judiciar.

Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc într-un centru comercial din Cluj-Napoca. Suspectul a profitat de un moment de neatenție al victimei și i-a sustras telefonul mobil, după care a dispărut. Inițial, prejudiciul era de 700 de lei, reprezentând valoarea telefonului, însă tânărul a continuat să scoată bani din conturile victimei.

Procurorii au precizat că tânărul a reușit să deblocheze telefonul, deoarece acesta avea un model grafic simplu. Astfel, a obținut rapid acces la toate informațiile stocate și a descoperit cu ușurință parolele și datele de autentificare necesare pentru a utiliza aplicațiile bancare ale victimei.

În numai două zile, suspectul a efectuat 68 de tranzacții din conturile bancare ale victimei. În plus, acesta ar fi reușit să retragă și numerar de la bancomat folosind cardul virtual de pe telefon.

Urmărind traseul banilor, anchetatorii au reușit să-l identifice pe suspect, care este acum cercetat pentru efectuarea de operațiuni financiare frauduloase în formă continuată.

Procurorii au precizat că prejudiciul total se ridică la aproape 270.000 de lei, dintre care doar 127.000 de lei au fost recuperați.

Specialiștii recomandă să nu salvăm parolele automat și să activăm autentificarea în doi pași, precum și să folosim autentificarea biometrică pentru un plus de securitate.

Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a dispus ieri măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de F.D.G., inculpat acuzat de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată – 68 de acte materiale – și de acces ilegal la un sistem informatic, tot în formă continuată, cu 82 de acte materiale.

Potrivit procurorilor, pe 25 martie anul trecut, în jurul orei 1:10, inculpatul a sustras telefonul mobil al victimei LE.M. într-un complex comercial din centrul Clujului, cauzând un prejudiciu de 700 de lei, nerecuperat.

În cursul zilelor de 25 și 26 martie, acesta a accesat fără drept telefonul, aplicațiile bancare și conturile victimei în 82 de rânduri și a efectuat 68 de operațiuni financiare – retrageri de numerar, plăți și transferuri – provocând un prejudiciu total de 269.948,68 lei (peste 50.000 euro), din care s-a recuperat doar suma de 127.926 lei.

Trebuie menționat că între comiterea faptelor și plasarea sub control judiciar a presupusului făptuitor au trecut aproape un an și jumătate, respectiv 17 luni.