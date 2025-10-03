A scăpat de penitenciar, dar Elena Udrea nu scapă de problemele din justitie. Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti a intentat o acțiune în instanță pentru recuperarea unor datorii. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București pe 13 noiembrie 2024, iar ca pârâți figurează atât Elena Udrea, cât și o altă persoană fizică, C.I.G., în timp ce reclamant este instituția fiscală.

Elena Udrea a fost eliberată pe 17 iulie 2025 din Penitenciarul de la Târgșor, după ce ispășise o parte din pedeapsa de șase ani de închisoare primită în celebrul dosar „Gala Bute”.

Condamnarea pentru luare de mită și abuz în serviciu a atras și obligația de a achita prejudiciul de aproximativ nouă milioane de lei, iar autoritățile fiscale încearcă în continuare să recupereze banii. În acest sens, mai multe terenuri din patrimoniul fostului ministru au fost scoase la licitație de ANAF.

Printre bunurile vizate se numără un teren de 5.000 de metri pătrați situat lângă lacul Străulești, evaluat la 4,75 milioane de lei cu TVA. Deși prețul îl transformă în cel mai valoros activ scos la vânzare, până acum nu s-a găsit niciun cumpărător. Situația se repetă și în cazul terenurilor agricole din comuna Nana, județul Călărași, cu o suprafață totală de aproximativ 40 de hectare, pentru care Fiscul speră să obțină 1,9 milioane de lei.

Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti are de recuperat o sumă de bani de la C.I.G., care, la rândul său, are de primit o datorie de la Elena Udrea. Prin urmare, instituția a apelat la acțiunea oblică.

Acțiunea oblică este acțiunea civilă prin care creditorul poate să exercite drepturile și acțiunile debitorului sau când acesta refuză sau neglijează să le exercite.

La primul termen al procesului, pe 2 aprilie 2025, au fost prezenți reprezentanții Fiscului și avocatul Elenei Udrea, în timp ce celălalt pârât a lipsit, transmițând o cerere prin care solicita judecarea cauzei în lipsă. Instanța a consemnat că s-a depus un răspuns la întâmpinare din partea reclamantei, iar partea reprezentată de Elena Udrea a declarat că a luat la cunoștință de acesta.

Totuși, o problemă tehnică a complicat situația: documentele trimise pe e-mail nu au putut fi descărcate, astfel că nu se regăseau la dosar. Reprezentantul juridic al Direcției de Finanțe a arătat că are înscrisurile doar pe CD, nu în format fizic, relatează Fanatik.

Tribunalul a insistat ca toate documentele relevante să fie depuse în format fizic, în dublu exemplar: unul pentru instanță și altul pentru partea lipsă. Printre acestea se numără și un contract de cesiune de creanță din 21 august 2024, considerat esențial pentru stabilirea competenței instanței. Avocatul Elenei Udrea a susținut că aceste înscrisuri ar fi trebuit depuse încă de la înregistrarea acțiunii.

În urma deliberărilor, judecătorii au decis amânarea cauzei, acordând Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Bucureşti un termen de 10 zile pentru a depune toate actele necesare.

Situația a fost complicată și mai mult de contextul instituțional: pe 3 septembrie 2025, în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti, s-a dispus amânarea judecării cauzei până la reluarea activității instanței.

În paralel, ANAF continuă procedurile de valorificare a bunurilor Elenei Udrea, însă lipsa cumpărătorilor face ca recuperarea prejudiciului să fie anevoioasă.