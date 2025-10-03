Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a arătat că soții Iohannis au fost notificați oficial pentru predarea imobilului, însă prin avocat au transmis că nu dețin cheia și că nu se consideră necesară prezența lor la procedură. În aceste condiții, echipa ANAF a forțat una dintre intrări pentru a putea pătrunde în interior.

Odată intrați, inspectorii au inventariat bunurile și au constatat că imobilul se află într-o stare vizibilă de degradare. Totodată, aceștia au descoperit că una dintre uși avea cheia aferentă imobilului, ceea ce contrazicea poziția oficială a soților Iohannis.

„Referitor la acțiunea ANAF derulată în Sibiu, strada Nicolae Bălcescu, numărul 29, țin să fac câteva precizări. Colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soți pentru a preda imobilul. Aceștia au răspuns prin avocat că nu dețin cheia aferentă imobilului și consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare. Aflați în această situație, colegii noștri au forțat una dintre intrări și au pătruns în interiorul imobilului. În interiorul imobilului aceștia au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo. Au constatat că imobilul se află în stare de degradare și că într-una dintre uși se află cheia imobilului”, a precizat președintele ANAF la B1 TV.

Președintele ANAF a mai declarat că instituția va merge în instanță împotriva soților Iohannis. Acțiunea are două obiective: obligarea la plata sumelor datorate și instituirea unor măsuri asiguratorii asupra bunurilor acestora, pentru a garanta recuperarea prejudiciului.

Adrian Nica a explicat că între Fisc și familia Iohannis au existat corespondențe pe două planuri. Primul se referea la predarea imobilului, unde soții au susținut că nu dețin cheia. Al doilea privea solicitarea acestora de explicații privind modul de calcul al datoriilor către stat.

Potrivit șefului ANAF, instituția a furnizat clarificările cerute, dar până în prezent nu există semne că familia Iohannis ar intenționa să achite sumele datorate. În aceste condiții, ANAF va sesiza instanța pentru a obține atât recuperarea prejudiciului, cât și garanții suplimentare prin blocarea unor bunuri.