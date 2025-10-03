ANAF a confirmat, vineri, că fostul președinte Klaus Iohannis a fost supus executării silite în cazul unei proprietăți situate în Sibiu. Instituția a precizat că „foștii proprietari și-au exprimat acordul cu privire la accesul A.J.F.P. Sibiu în spațiul respectiv, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus A.N.A.F. în situația de a prelua bunul prin schimbarea yalei ușii de la intrare”.

Conform comunicatului oficial, „Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condițiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moșteniri vacante culese de Statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate”.

Această măsură a fost necesară pentru a proteja drepturile statului român și pentru a asigura administrarea corectă a bunurilor care revin patrimoniului public.

Procedura de preluare a fost coordonată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Sibiu, sub supravegherea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov. În urma corespondenței purtate cu foștii proprietari și în conformitate cu atribuțiile legale, instituția a procedat la intrarea în imobil, acționând în calitate de coproprietar al statului român.

„Subliniem că foștii proprietari și-au exprimat acordul cu privire la accesul A.J.F.P. Sibiu în spațiul respectiv, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus A.N.A.F. în situația de a prelua bunul prin schimbarea yalei ușii de la intrare”, se mai arată în comunicat.

Adrian Nica, președintele ANAF, a explicat: „ANAF are obligația de a administra și valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului, în strictă conformitate cu prevederile legale. În acest caz, instituția a acționat transparent și cu respectarea procedurilor, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar”.

De asemenea, instituția a subliniat că va continua să acționeze cu transparență și corectitudine, garantând că toate bunurile care revin statului, indiferent de natura lor, sunt gestionate și valorificate în mod eficient pentru beneficiul bugetului public.

ANAF a mai precizat că scopul său este de a proteja patrimoniul statului și de a preveni pierderile financiare cauzate de neadministrarea corectă a proprietăților aflate în patrimoniul public.