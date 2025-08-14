Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF) i-a transmis fostului șef al statului, Klaus Iohannis, o notificare oficială prin care îi solicită plata unei sume apropiate de un milion de euro. Banii reprezintă veniturile obținute din închirierea unei case din centrul Sibiului, imobil intrat în posesia sa printr-o procedură declarată nelegală de instanțe.

Conform unor surse citate de România TV, demersul Fiscului marchează o nouă etapă în dosarul cunoscut sub numele de „Operațiunea Casa Iohannis”. În trecut, ANAF ceruse în instanță anularea certificatului de moștenitor pe baza căruia vila fusese retrocedată fraudulos.

Imobilul vizat, situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, a fost închiriat timp de 17 ani unei filiale Raiffeisen Bank, perioadă în care familia Iohannis ar fi obținut între 260.000 și 320.000 de euro din chirii. Povestea juridică a casei începe în anii ’90, în contextul retrocedărilor de imobile naționalizate.

După 1989, un presupus moștenitor, Nicolae Baștea, a revendicat proprietatea și a vândut jumătate din aceasta soților Klaus și Carmen Iohannis pentru circa 3.200 de dolari. Ulterior, instanțele au constatat că testamentul pe care se baza moștenirea era fals – documentul conținea două tipuri de scris diferite – și că Baștea nu era nepot direct al fostului proprietar, Eliseu Ghenea, ci doar rudă prin alianță.

În urmă cu trei ani, statul român a câștigat definitiv procesul privind imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu. Totuși, ANAF nu a cerut la timp anularea certificatului de moștenitor prin care văduva lui Baștea, Rodica Baștea, intrase în posesia celeilalte jumătăți din casă. Cererea tardivă a fost respinsă ca perimată, prelungind procesul de recuperare a prejudiciului.

În 2022, Fiscul a revenit cu o acțiune separată, invocând falsul și frauda la lege stabilite anterior, subliniind că actele de moștenire au fost declarate nule cu efect definitiv. În consecință, ANAF a decis să recupereze direct veniturile din chirii, care, cu dobânzi și penalități, se apropie acum de pragul de un milion de euro.

Înainte de pierderea definitivă a imobilului, Klaus Iohannis declarase că va restitui banii imediat ce instanța va pronunța hotărârea finală. În realitate, acest lucru nu s-a produs, iar procedurile de executare sunt îngreunate de multiple procese inițiate de coproprietari.