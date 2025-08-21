Executivul a decis recent schimbarea statutului unei vile de protocol din zona Aviatorilor, care fusese anterior desemnată drept reședință oficială pentru foștii președinți ai României. După mai multe luni de discuții și dezbateri, imobilul a fost trecut în domeniul privat al statului și va fi pus la dispoziția pieței pentru închiriere. Vila de pe Bulevardul Aviatorilor 86, administrată de RA-APPS, a intrat în atenția publicului în contextul speculațiilor că ar fi destinată lui Klaus Iohannis după finalul mandatului său.

La finalul unei ședințe de guvern, purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu a anunțat că Executivul a adoptat o decizie privind statutul imobilului.

„A fost adoptată o hotărâre de guvern, neclasificată, privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil şi trecerea acestuia din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, cu destinaţia comercială, deci în vederea închirierii”, a precizat aceasta.

Este vorba despre clădirea aflată pe Bulevardul Aviatorilor, la numărul 86, în Sectorul 1 al Capitalei. Vila se află în administrarea Regiei Autonome – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat și a trecut prin ample lucrări de reabilitare.

Decizia vine după mai bine de un an în care destinația imobilului a fost intens discutată. În 2022, o hotărâre semnată de premierul Nicolae Ciucă stabilise că vila urma să fie reședință oficială pentru foștii șefi de stat.

Modernizarea imobilului din Aviatorilor a generat numeroase discuții publice. Criticile s-au concentrat în special asupra cheltuielilor ridicate și asupra lipsei de transparență în derularea proiectului. Renovarea a fost secretizată de ORNISS, iar lucrările au fost gestionate de RA-APPS.

Potrivit datelor oficiale, până la desecretizarea hotărârii, RA-APPS investise aproape 14 milioane de lei fără TVA în renovări. Această sumă echivalează cu aproximativ 3 milioane de euro, bani proveniți din fonduri publice.

În noiembrie 2024, guvernul condus de Marcel Ciolacu a făcut publică hotărârea semnată în august 2022 de Nicolae Ciucă, prin care vila și terenul de 1.110 metri pătrați fuseseră declarate reședință pentru foștii președinți. Publicarea documentului a confirmat statutul anterior al clădirii, dar a alimentat și mai mult dezbaterea privind oportunitatea investiției.

În plină campanie electorală, subiectul vilei a fost folosit ca armă politică. Nicolae Ciucă, atunci președinte PNL și candidat la prezidențiale, a acuzat guvernul condus de Marcel Ciolacu de folosirea RA-APPS în scop electoral. El a cerut explicații clare și transparență totală în privința sumelor alocate pentru toate reședințele de protocol.

Ciucă a invocat și faptul că imobilul fusese pregătit pentru foștii șefi de stat, considerând că modul în care guvernul a tratat subiectul ridica semne de întrebare. În paralel, premierul de la acea vreme a respins acuzațiile și a continuat demersurile de desecretizare a documentelor.

În același timp, fostul președinte Klaus Iohannis a negat constant că ar fi cerut sau ar fi dorit o astfel de locuință.

„Am observat că există așa o preocupare intensă, dar este o preocupare legată de alegeri, este o preocupare electorală a unora. Nu este o chestiune de actualitate. Eu nu am solicitat o locuință pentru când va fi să fie, nici nu mi s-a oferit. Deci tema, pentru mine, este una despre care citesc în gazetă”, declara acesta în martie 2024.

Prin decizia adoptată recent, vila de protocol din Aviatorilor nu va mai fi folosită pentru foștii șefi de stat. Executivul a stabilit ca aceasta să fie transformată într-un spațiu comercial disponibil pentru închiriere.

Astfel, clădirea care ani la rând a fost în centrul unor dispute politice și financiare își schimbă fundamental statutul. Dintr-un imobil destinat exclusiv demnitarilor, vila va deveni un activ economic, generând venituri prin închiriere pe piața liberă.

Această hotărâre marchează finalul speculațiilor privind atribuirea locuinței către Klaus Iohannis după încheierea mandatului său. Soarta imobilului din Bulevardul Aviatorilor 86 este acum clar definită de noua decizie guvernamentală.