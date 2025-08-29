Potrivit Dianei Buzoianu, RA-APPS folosește fonduri publice pentru a plăti avocați „ca să demonstreze în instanță că ei au privilegiul să încalce legea”.

Ministrul Mediului a relatat că anul trecut, a solicitat oficial RA-APPS, conform legii accesului la informații publice, să facă publice lista imobilelor gestionate, beneficiarii acestora și valorile chiriilor, însă instituția a refuzat, tratând informațiile ca pe un secret și ignorând legea.

”Pe ce cheltuie şefii RAAPPS bani publici? Pe avocaţi, ca să demonstreze în instanţă că ei au privilegiul să încalce legea. Anul trecut am cerut oficial RAAPPS, în baza legii accesului la informaţii de interes public, să publice lista imobilelor pe care le gestionează, beneficiarii şi chiriile. Adică, în traducere: normalitatea. Să aflăm cine stă în casele statului şi cu cât. Răspunsul lor? „Ce-i aia lege? E secret, c-aşa vrem noi!””, a scris aceasta pe Facebook.

Diana Buzoianu a anunțat că i-a dat în judecată pe cei de la RAAPPS și a câștigat procesul în primă instanță. Ea a afirmat că judecătorii au respins încercarea RA-APPS de a ascunde modul în care gestionează bunurile statului, însă conducerea instituției a făcut recurs, angajând avocați și cheltuind bani publici, pentru a amâna dezvăluirea informațiilor.

Ministrul Mediului a subliniat că, în timp ce RA-APPS pare să creadă că imobilele administrate le aparțin personal, oamenii de rând trăiesc în realitatea în care privilegiile și nerespectarea legii nu pot continua, și a exprimat încrederea că acest „joc” se va încheia.

”Simplu, clar, fără echivoc. Judecătorii le-au spulberat aberaţia că pot ascunde ce fac cu bunurile statului. Doar că şefii RAAPPS au făcut recurs ( = avocaţi = bani) sperând să mai amâne momentul adevărului. Ei încă trăiesc în filmul în care imobilele pe care le administrează sunt proprietatea lor adusă de acasă. Eu, noi, toţi oamenii de bun simţ trăim în realitatea în care sfidarea, minciuna şi privilegiile pe ochi frumoşi dispar în faţa legii. RAAPPS: ne vedem la recurs! Am încredere că jocul de-a mogulii pe averea statului se termină aici!”, a conchis oficialul.

În noiembrie 2024, Diana Buzoianu a anunțat că va da RA-APPS în judecată pentru a obține publicarea listei complete a beneficiarilor de case de la stat, acuzând că, timp de nouă luni, regia aflată în subordinea premierului Marcel Ciolacu s-a comportat ca un „stat în stat” și a refuzat să dezvăluie cui era destinată vila de lux de pe Aviatorilor 86 și costul final al renovării acesteia, să permită accesul parlamentarilor la contractul de execuție a lucrărilor și, mai ales, să comunice lista tuturor imobilelor administrate și a celor care ocupă locuințe de serviciu și de protocol plătite din bani publici.

Pe 30 aprilie 2025, USR a anunțat că RA-APPS a fost obligată să prezinte lista completă a imobilelor administrate și a tuturor beneficiarilor caselor de la stat.