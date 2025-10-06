Diana Buzoianu a susținut că, în unele cazuri, sumele plătite pentru chirie pe zece ani puteau fi recuperate de operatori într-o singură zi de vară, doar din încasările pentru șezlonguri. Astfel, statul a pierdut sume considerabile din administrarea acestei resurse naturale importante.

Pentru a opri aceste pierderi, Administrația Națională Apele Române a decis să nu mai prelungească niciun contract de închiriere a plajelor care expiră în acest an. Toate plajele aflate în această situație vor fi supuse unei reanalizări complete, urmând ca noile condiții să fie mult mai echilibrate și să aducă beneficii reale statului.

Ministrul a subliniat că, deși în anii anteriori unele contracte au fost închise, acestea au fost apoi redeschise prin proceduri de achiziție publică în aceleași condiții dezavantajoase.

„Făcusem un calcul, pentru șezlongurile care ar fi putut să fie puse pe anumite plaje, pentru 10 ani de zile închiriate, într-o singură zi din vară se putea plăti chiria practic pe un an. (…) Și vă dați seama câți bani pierde statul român din lucrul acesta”, a declarat Diana Buzoianu la TVR Info.

Diana Buzoianu consideră că statul are datoria să protejeze aceste resurse naturale și să se asigure că acordurile comerciale sunt concepute în favoarea interesului public, nu doar al operatorilor privați. Potrivit ministrului, plajele reprezintă o resursă uriașă a statului, iar administrarea lor trebuie făcută responsabil, astfel încât să aducă beneficii economice și să asigure accesul echitabil al cetățenilor.

„La contractele care au încetat de acum încolo vor fi reanalizate toate condițiile”, a mai spus ministrul.

Referitor la accesul publicului la plaje, ministrul Mediului a confirmat existența unui proiect de lege aflat în dezbaterea Parlamentului, care prevede ca 20% din suprafața fiecărei plaje să fie oferită unităților administrativ-teritoriale. Acestea ar urma să gestioneze zonele respective pentru a fi puse la dispoziția oamenilor în mod gratuit.

„Pe cine ajută? Adică pierdem niște resurse valoroase din România. Noi avem o datorie să ne uităm pe aceste contracte să fie făcute nu doar în favoarea oamenilor care vor să închirieze, ci să fie și în favoarea statului, pentru că asta este o resursă uriașă a statului”, a susținut Buzoianu.

Guvernul a avut până acum un punct de vedere negativ asupra acestui proiect, însă Diana Buzoianu a anunțat că dorește reanalizarea acestei poziții. Ea a precizat totuși că este necesară o atenție sporită la modul în care va fi aplicată această măsură, întrucât proiectul prevede și posibilitatea desfășurării de activități comerciale pe aceste spații.