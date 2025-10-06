Digitalizarea reprezintă cheia pentru disciplină, control și predictibilitate în finanțele publice, iar rezultatele prezentate luni de Antifraudă ANAF demonstrează eficiența folosirii instrumentelor digitale, afirmă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Am anunțat recent într-o intervenție publică că, de anul viitor, bugetele României nu se vor mai face pe hârtie. Totul va fi digital. Ministerele vor lucra într-o platformă unică, unde vor încărca direct datele bugetare, inclusiv fundamentarea acestora. Eliminăm astfel birocrația, reducem erorile umane și facem administrația publică mai eficientă, dar și mai transparentă. Rezultatele anunțate astăzi de Antifrauda ANAF confirmă încă o dată eficiența utilizării instrumentelor digitale: peste 175 milioane lei măsuri asigurătorii în doar 5 zile de control”, a scris ministrul pe Facebook.

El a subliniat că analizele de risc automatizate, instrumentele digitale și controalele țintite facilitează identificarea rapidă a zonelor cu risc fiscal și combaterea evaziunii, reducând posibilitatea erorilor sau a deciziilor subiective.

„Digitalizarea nu este o opțiune în România anului 2025. Este soluția pentru disciplină, control și predictibilitate în finanțele publice”, a mai punctat Nazare.

Potrivit unui comunicat al ANAF, inspectorii antifraudă au depistat 128 de companii de transport alternativ de persoane (ride-sharing) care au provocat statului un prejudiciu de aproximativ 175 milioane lei.

„Peste 35 de milioane de euro (175 de milioane de lei) reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing), care funcționau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate și fără a înregistra legal contractele de muncă ale șoferilor, respectiv fără a achita obligațiile fiscale aferente. Frauda a fost descoperită în urma unei acțiuni de control la nivel național demarate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), derulate în cursul săptămânii trecute”, se arată în comunicat.

Operațiunea, începută pe 29 septembrie, a vizat identificarea practicilor evazioniste, cum ar fi plata salariilor la negru și nedeclararea veniturilor. DGAF a instituit măsuri asigurătorii asupra activelor, conturilor bancare și sumelor recuperabile, pentru a asigura recuperarea integrală a prejudiciului.

Controalele au evidențiat și nereguli privind aparatele de marcat electronice fiscale, multe mașini fiind utilizate pentru curse în numerar fără a fi dotate corespunzător. Într-un caz, o flotă de 230 de vehicule nu avea case de marcat, iar sancțiunile au inclus amendă, confiscarea a 1,1 milioane lei și suspendarea activității până la dotarea corespunzătoare.

„Modul de operare al majorității companiilor investigate a arătat inspectorilor ANAF sustragerea de la plata obligațiilor fiscale prin: contracte de comodat fictive – șoferii puneau la dispoziția operatorului autoturismele personale fără plată; plată la negru și nedeclararea veniturilor – companiile rețineau un comision și plăteau restul șoferilor în numerar; muncă la negru/subdeclarată – șoferii fie nu erau angajați legal, fie erau angajați parțial, fără contribuțiile datorate; omisiunea înregistrării – veniturile nu erau raportate în contabilitate și administrației fiscale, generând prejudiciul bugetar”, se menționează în comunicat.

