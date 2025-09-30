ANAF a anunțat intensificarea controalelor asupra tranzacțiilor desfășurate pe internet, cu scopul de a identifica venituri nedeclarate.

Printre domeniile vizate se află industria de videochat, unde inspectorii au descoperit cel puțin 500 de persoane care nu au raportat încasările către Fisc, potrivit Digi24. Sumele estimate se ridică la milioane de lei. În același timp, sunt monitorizați și contribuabili care comercializează bunuri personale pe platformele de anunțuri online și care depășesc praguri semnificative de venituri.

Autoritățile precizează că noile verificări sunt necesare pentru a limita pierderile bugetare generate de lipsa de fiscalizare a acestor activități. Fenomenul se extinde rapid în contextul digitalizării, iar inspectorii încearcă să dezvolte instrumente suplimentare de monitorizare.

Oficialii Antifraudă recunosc că una dintre cele mai mari provocări o reprezintă metodele alternative de plată folosite de cei care activează în aceste domenii.

Tranzacțiile nu se desfășoară prin conturi bancare clasice, ci prin sisteme greu de urmărit. Printre exemple se numără plățile în criptomonede sau platformele externe de procesare, care nu sunt supuse acelorași reguli stricte ca băncile.

Potrivit ANAF, atât persoanele din videochat, cât și unii creatori de conținut apelează frecvent la soluții precum Paxum. Platforma este folosită pentru transferuri rapide și sigure, dar se află în afara sistemului bancar românesc, ceea ce complică activitatea inspectorilor fiscali.

„Paxum este cel mai bun exemplu. Au sediul undeva pe o insuliță legată de Canada, te duci cu bărcuța să le duci o notificare din partea noastră”, a mai precizat Cosmin Neculiță, potrivit Profit.ro.

Astfel de metode alternative reprezintă o barieră pentru recuperarea taxelor, deoarece autoritățile locale nu au acces direct la datele financiare. În lipsa unor mecanisme internaționale de cooperare, monitorizarea acestor fluxuri devine dificilă.

ANAF a oferit și exemple concrete pentru a ilustra amploarea fenomenului. Inspectorii au identificat persoane fizice care au obținut venituri mari din vânzări online fără a le declara. Într-un caz, un contribuabil a comercializat haine în valoare de 300.000 de lei într-un singur an, fără să achite taxele corespunzătoare.

De asemenea, sunt vizate persoanele care vând constant bunuri pe platformele de anunțuri și care realizează încasări ce depășesc 10.000 de lei anual. Pentru autorități, pragurile de acest tip indică o activitate economică reală, nu doar vânzări ocazionale de bunuri personale.

Prin aceste acțiuni, ANAF își propune să recupereze sumele datorate la buget și să limiteze fenomenul de evitare a fiscalizării. Inspectorii transmit că vor continua monitorizarea atât în zona videochatului, cât și a altor activități desfășurate în mediul online, inclusiv tranzacțiile în criptomonede.

În contextul creșterii economiei digitale, autoritățile afirmă că este nevoie de adaptarea instrumentelor de control și de o colaborare mai strânsă la nivel internațional. Fără aceste măsuri, veniturile nedeclarate rămân dificil de identificat și de impozitat.