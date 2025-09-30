Marius Lulea a fost întrebat în cadrul emisiunii realizate de Ionuț Cristache, dacă partidul AUR intenționează să construiască un front politic împreună cu Călin Georgescu. În răspunsul său, acesta a sugerat că există motive pentru a lua în calcul o asemenea variantă.

„Din punctul meu de vedere ar trebui să existe o traiectorie comună politică. Georgescu își dorește să facă politică, dar fără un partid politic. În consecință, ce pot eu să fac?”, a spus Lulea.

Prim-vicepreședintele AUR a precizat că Călin Georgescu își exprimă dorința de a se implica în politică, dar nu prin intermediul unui partid. În acest cadru, Marius Lulea a menționat posibilitatea unei direcții comune.

În cadrul aceleiași emisiuni, Lulea a afirmat că datele reale privind susținerea AUR sunt diferite de cifrele vehiculate public. Acesta a explicat că formațiunea nu atinge pragurile prezentate frecvent în sondaje.

„Eu cred că AUR a atins un maxim. Eu nici nu cred în cifrele care apar în spațiul public. Eu cred că AUR este mult jos…25%, asta e opinia mea. Au o strategie de comunicare pe George Simion. Nu cred că AUR poate lua peste 50% ”, a spus el.

Conform afirmațiilor lui Marius Lulea, AUR ar beneficia în prezent de o susținere de aproximativ 25%. El a adăugat că strategia de comunicare a partidului este centrată pe George Simion.

Prim-vicepreședintele AUR l-a criticat pe Nicușor Dan, afirmând că acesta face declarații nefondate. Lulea l-a acuzat că afectează credibilitatea funcției prin modul în care se raportează la alte persoane publice.

„Nicușor Dan e mitoman. Mi se pare că discreditează total funcția publică. A început să facă tot felul de afirmații în spațiul public, despre Călin Georgescu de exemplu, și a început să inventeze post factum că există dovezi, dar nu a prezentat nicio dovadă. Probabil încearcă să-și justifice că el merită să fie acolo”, a declarat Lulea.

Afirmațiile sale au vizat în mod direct modul în care președintele României, Nicușor Dan, a comentat despre Călin Georgescu. Potrivit lui Lulea, aceste declarații nu au fost susținute cu probe clare. Acesta a exemplificat diferențele de percepție publică între candidați, subliniind rolul aparatului mediatic.

„Dacă, mă scuzați, Nicușor Dan își bagă degetul în nas până în creier, pentru că nu există nimeni să spună despre acest lucru, nu pare nimic grav. Pe de altă parte, dacă se împiedică domnul George Simion într-o declarație care nu poate fi atât de gravă, pentru că ceilalți au acest aparat de propagandă foarte bine că îl au, l-au construit în 35 de ani, trebuie să învățăm din acest lucru. Toate lucrurile par grave”, a mai spus el.

Discuția din emisiune a atins și subiectul eșecului electoral al lui George Simion. Întrebat care ar fi motivele, Lulea a explicat că principala problemă ține de diferența de resurse dintre candidați.

„Sunt mai multe cauze. Cred că principala cauză, contrar, a ceea ce crede lumea, nu o reprezintă, să spunem, modul în care s-a prezentat el în ultimele 2 săptămâni, ci discrepanța de resurse care au fost antamate, adică toată lumea sau candidații fac greșeli”, a explicat prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea.

Lulea a mai adăugat că repetarea mesajelor critice are un impact puternic asupra publicului.