Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Georgescu a discutat despre responsabilitatea morală a liderilor politici față de cetățeni, subliniind mai ales datoria unui președinte față de alegătorii săi. Emisiunea a fost moderată de Marius Tucă și poate fi urmărită integral aici.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a prezentat viziunea sa asupra rolului președintelui, insistând pe importanța datoriei morale față de cetățeni. El a afirmat că valorile etice și morale au fost afectate de un presupus sistem oligarhic din România.

Georgescu a explicat că un președinte ar trebui să se raporteze, înainte de toate, la cei mai vulnerabili din societate și să le întindă o mână de ajutor, fără ostentație sau interes personal, considerând că adevărata putere constă în a face binele în tăcere.

În viziunea sa, viitorul omenirii depinde de păstrarea demnității și a valorilor morale, într-o lume în care, spune el, sistemul oligarhic-globalist-soroșist încearcă să reducă omul la statutul unui simplu animal cu instincte primitive. În contrast, Georgescu susține că ființa umană este creație divină, cu intuiție și chipul lui Dumnezeu, iar această diferență trebuie conștientizată profund pentru a evita capcanele și greșelile în care, afirmă el, suntem împinși constant.

„Când ești pe acest scaun înalt, președintele unei țări, în primul rând îl vezi pe ultimul din țara ta și îl vezi pe cel de lângă tine, de jos. Te apleci, îl ridici. Și, de te întreabă cine ești, nu îi spui, ci faci binele în tăcere, cum v-am spus la început. Este esențial pentru viitorul omenirii, pentru viitorul nostru ca oameni demni, ca ființe umane superioare, pe care astăzi sistemul, atenție ce vă spun, sistemul oligarhic-globalist-soroșist spune, omul este un animal cu aspecte primitive. Iar eu spun, este creație, este intuiție, este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Diferența este colosal de mare. Ori aici trebuie să ajungem, trebuie să ajungem cu maximă conștiință, în așa fel încât să nu ne pierdem în detaliile în care ei încearcă permanent, permanent, non-stop să te împingă, în a face nu doar greșeli.”

În cadrul emisiunii, Georgescu a abordat și situația politică și geopolitică actuală, făcând comparații între administrațiile Trump și Biden. El a susținut că în cei 8 ani ai lui Biden s-au investit în SUA aproximativ 1 trilion de dolari, pe când în doar 8 luni de mandat, președintele Trump ar fi atras investiții de 17 trilioane.

„Președintele Trump a precizat la ONU foarte clar. Pe vremea președintelui Biden au fost investiții în America de 1 trilion. În 8 luni de zile, președintele Trump a adus 17 trilioane. Diferența este uriașă în 8 luni de zile, cu inflația ținută sub control. Deci toate lucrurile astea ne aduc în atenție un lucru pe care România astăzi, din motive, poate o să le discutăm, poate nu, dar, în orice caz, pentru mine este foarte clar amatorismul și vedetismul celor care dețin puterea astăzi, se depărtează de cel mai important partener, America,” a declarat Georgescu.

În concluzie, fostul candidat a formulat o critică dură la adresa clasei politice românești și a lansat un apel pentru o reevaluare responsabilă și matură a alianțelor și deciziilor strategice ale României pe plan internațional.

Întrebat de ce a îndemnat la pace, Georgescu a explicat că acțiunile trebuie gândite pe termen lung, pentru a putea construi o societate stabilă și funcțională. El a subliniat că experiențele personale îl fac să conștientizeze importanța prudenței și a evitării repercusiunilor pentru ceilalți. În contextul mandatului președintelui Trump, Georgescu a precizat că orice mișcare greșită în zona internațională, în special într-o perioadă tensionată și cu fostul președinte Biden favorizând conflictul, ar fi putut destabiliza situația și afecta grav poziția liderului american.