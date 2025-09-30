UPDATE

Judecătorii de la Judecătoria Sectorului 1 au decis amânarea termenului în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, motivând că situația nu impunea tratarea cazului ca o urgență.

Decizia de amânare intervine în contextul protestelor declanșate de magistrați.

Acesta este al doilea termen amânat de judecători în același dosar, după decizia similară luată pe 1 septembrie.

Pe durata protestului, instanțele vor soluționa doar cauzele care vizează drepturi și libertăți fundamentale, precum arestări preventive sau prelungiri ale măsurilor preventive.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Marți, Călin Georgescu va apărea pentru prima dată în fața instanței, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. În acest caz, el se află sub măsura controlului judiciar, măsură instituită încă din luna februarie.

Georgescu este cercetat în acest dosar pentru că ar fi făcut, în mod repetat, declarații publice prin care a glorificat persoane vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război. De asemenea, i se impută promovarea, în mod constant, a ideilor și doctrinei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Din 26 februarie, Călin Georgescu este plasat sub control judiciar, cu o serie de restricții. Printre acestea se numără interdicția de a părăsi țara fără acordul autorităților și prohibiția de a publica pe rețelele de socializare materiale cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Potrivit acuzațiilor, Călin Georgescu ar fi comis aceste fapte pe o perioadă îndelungată, începând din iunie 2020.

Rechizitoriul menționează, printre altele, gestul legionar efectuat public de fostul candidat la prezidențiale. Totodată, procurorul susține că Georgescu ar fi copiat maniera mareșalului Ion Antonescu „aproape până la identitate”.

Oricine răspândește în public, prin orice mijloc, cultul persoanelor vinovate de crime împotriva păcii și omenirii sau promovează ideologii fasciste, rasiste ori xenofobe, riscă o pedeapsă cu închisoarea între 6 luni și 3 ani sau amendă.

Instanța urmează să decidă dacă rechizitoriul este întocmit legal și poate fi menținut.

Parchetul General desfășoară, în continuare, și alte investigații pe numele lui Călin Georgescu.

Conform informațiilor oferite de Antena 3 și CNN, Georgescu intenționează să solicite retrimiterea dosarului la Parchet, argumentând că probele prezentate de procurori nu sunt concludente.

Recent, procurorii l-au trimis în judecată și pentru complicitate la fapte împotriva ordinii constituționale, susținând că Georgescu ar fi plănuit, alături de Horațiu Potra și colaboratorii săi, o acțiune menită să destabilizeze Capitala.

După peste șase luni de căutări, liderul grupului de mercenari a fost capturat și există posibilitatea ca acesta să fie extrădat din Dubai pentru a fi judecat împreună cu Georgescu.