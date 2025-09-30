Radu Marinescu, ministrul Justiției, a explicat luni seara, la Antena 3 CNN, că extrădarea lui Horațiu Potra, împreună cu fiul și nepotul acestuia, depinde de decizia unui judecător din Emiratele Arabe Unite. Dacă solicitarea va fi aprobată, cei trei vor fi escortați în România de către poliție și vor beneficia de toate garanțiile prevăzute de lege.

„Statul român a făcut și face demersuri încă de la momentul la care a fost emis mandatul de arestare preventivă în ceea ce privește cele trei persoane. Aceste demersuri au presupus eforturi de localizare ale persoanelor respective, eforturi de punere în executare a măsurii preventive. Și acum, că avem confirmarea faptului că s-au luat măsuri preventive cu privire la toate cele trei persoane căutate, vor începe și demersurile judiciare.

Cei trei vor fi prezentați în fața unui judecător, vor fi examinate solicitările statului român de extrădare și chiar și în contextul în care încă nu avem un tratat, o convenție privitoare la externare, Emiratele Arabe Unite urmează să încheie și un astfel de tratat, o astfel de convenție. Există o bază solidă în dreptul internațional public, pe temeiul căreia putem solicita și suntem optimiști și obținem extrădarea acestor persoane.

Astăzi s-au purtat discuții cu privire la confirmarea luării măsurii preventive față de cele trei persoane și discuții tehnice cu privire la realizarea unor progrese în negocierea și încheierea tratatelor, privitoare inclusiv la extrădare, asistență juridică în materie penală și alte aspecte de ordin tehnic, juridic”, a precizat Marinescu.

Oficialul a subliniat că, dacă va exista o decizie favorabilă, „acesta va fi adus prin mijloacele polițienești în țară”.

Întrebat dacă Horațiu Potra sau rudele sale au cerut asistență consulară, ministrul a declarat:

„România este un stat democratic, cetățenii au dreptul la apărare, cetățenii au toate drepturile constituționale. Eu nu am cunoștință dacă domnul Potra sau cei care sunt urmăriți alături de dânsul au solicitat astfel de sprijin. Eu pot să spun doar că statul român își îndeplinește obligațiile pentru a pune în executare un mandat de arestare legal emis de către instanțele din România, iar persoanele care sunt urmărite de statul român beneficiază de toate, tot instrumentarul care este aferent garanțiilor într-un stat de drept. Asta nu înseamnă însă că justiția nu trebuie îndeplinită și ea va fi îndeplinită.”

„Acum chestiunea va fi prezentată unui judecător. Justiția din Emiratele Arabe Unite se va pronunța dacă solicitarea statului român va fi încuviințată. Acesta va fi adus prin mijloacele polițienești în țară, iar în țară, repet, va beneficia de toate garanțiile, prezumțiile legale într-un proces care, bineînțeles, să aibă caracterul echitabil, care este garantat de Constituție și convențiile europene. În momentul de față suntem la debutul procedurii judiciare în materie de extrădare. Sunt negocieri, sunt schimburi de informații. Cererea noastră de extrădare cu o jurisdicție cu care nu avem un tratat sau o convenție se bazează în esență, pentru că aici sunt multe aspecte de drept internațional.

Se bazează pe principiul reciprocității, adică statele și jurisdicțiile își recunosc reciproc competența și actele jurisdicționale. Atunci când se apelează la cooperarea judiciară, cum este cazul unei persoane vizate de un mandat de arestare într-un stat solicitant, statul căruia i se solicită punerea în executare, pe baza acestei reciprocități și a recunoașterii validității jurisdicției statului solicitant, poate da curs cererii de extrădare.

În acest sens, se înaintează o cerere, se prezintă argumente și se merge în fața unui judecător, care analizează eventualele obiecții formulate de persoana căutată. La finalul acestui parcurs judiciar, statul căruia i s-a solicitat extrădarea decide dacă persoana va fi trimisă către autoritățile solicitante.

Noi primim deschidere și cu optimism și cu Emiratele Arabe Unite și suntem încredințați că situația juridică prezentată de statul român este una justificată și credibilă.”

Ministrul Justiției a precizat că durata procedurii de extrădare depinde de instanțele din Emiratele Arabe Unite și ar putea dura câteva luni, având în vedere etapele judiciare și eventualele căi de atac. El a adăugat că România a transmis toate documentele necesare și că Parchetul reprezintă interesele statului în fața judecătorilor din Emirate.

„Acolo procedura se desfășoară de către autoritățile din Emiratele Arabe Unite, fiind vorba de o jurisdicție extra-europeană care are un anumit specific. Mi-e greu să estimez durata, însă, având în vedere că presupune prezența la un proces, posibilitatea de a formula obiecțiuni juridice, parcurgerea inclusiv a unei căi de atac, se poate estima că această procedură poate să dureze câteva câteva luni, dar nu este o estimare care să aibă în vedere niște date foarte certe, ci doar un anumit tipic al acestor proceduri, iar statul român reprezentat în acest proces în Emirate, în Dubai. Statul român transmite toate documentele care sunt importante pentru examinarea judiciară făcută de către autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Interesele statului român sunt reprezentate de componenta de acuzare publică de Parchet, pe cei care prezintă cererea către un judecător. Aceasta este, în mare, schema procedurală după care se parcurge o astfel de procedură.”

Anterior, în aceeași zi, ministrul Justiției anunțase că a avut o videoconferință cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite, discuțiile vizând situația lui Horațiu Potra, a fiului acestuia și a unei alte rude.