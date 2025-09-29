Ministerul Justiției a anunțat luni că Horațiu Potra se află oficial în custodia autorităților din Emiratele Arabe Unite, în urma unei videoconferințe cu partea emirateză. Discuțiile au vizat situația juridică a trei cetățeni români reținuți la Dubai, între care și Potra.

„Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite. În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare”, a transmis Ministerul Justiției.

Instituția a subliniat că cei trei români rămân în detenția preventivă a autorităților din Emirate, în baza solicitărilor formulate de România. Alte detalii nu au fost făcute publice, pentru a nu afecta derularea procedurilor de extrădare.

Confirmarea oficială a Ministerului Justiției validează informațiile publicate cu o zi mai devreme de Evenimentul Zilei. Într-un articol semnat de jurnalistul și consultantul politic Dan Andronic, EVZ a relatat în exclusivitate că Horațiu Potra nu a fost eliberat, contrar informațiilor vehiculate pe rețelele sociale.

Articolul a contrazis declarațiile făcute de Cătălin Berenghi, unul dintre apropiații lui Potra, care anunțase public că acesta „a fost eliberat, cu scuzele de rigoare”, scrie jurnalistul.

Dan Andronic a precizat, pe baza unor surse oficiale, că informația era falsă și că Potra se afla în continuare în arest la Dubai. În analiza sa, jurnalistul a subliniat că zvonurile despre eliberarea lui Potra nu au avut suport real și că procedura de extrădare era deja în curs.

Publicația a indicat că, în lipsa unui tratat bilateral între România și Emiratele Arabe Unite, transferul este posibil prin aplicarea principiului reciprocității.

Ministerul Justiției a confirmat că se lucrează la transmiterea documentației necesare pentru extrădarea celor trei români. Procedurile se desfășoară conform cadrului legal aplicabil în astfel de situații, în cooperare cu partea emirateză.

Potrivit informațiilor oficiale, autoritățile din Emirate au confirmat explicit că reținerea s-a făcut la solicitarea statului român. Extrădarea urmează să fie realizată odată cu parcurgerea tuturor etapelor judiciare necesare.

Surse juridice consultate au explicat că în lipsa unui tratat bilateral, România și Emiratele Arabe Unite aplică principiul reciprocității. În practică, acest lucru înseamnă că statul solicitant trebuie să furnizeze documente complete care să justifice cererea de extrădare, urmând ca partea emirateză să le analizeze și să le aprobe.

Horațiu Potra este vizat într-un dosar penal în România, cu acuzații grave care au atras atenția publicului în ultimele săptămâni. Situația sa juridică a fost subiect de dezbatere, mai ales după ce au apărut informații contradictorii în spațiul public.

Ipoteza unei presupuse eliberări la Dubai a fost infirmată duminică de Evenimentul Zilei, prin articolul semnat de Dan Andronic, și contrazisă luni de Ministerul Justiției.

Astfel, statutul actual al lui Horațiu Potra este cel de persoană arestată în Emiratele Arabe Unite, aflată în custodia autorităților locale și vizată de procedurile de extrădare către România.